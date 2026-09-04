Asrın yolsuzluk davasında görüntü kaydı alınmasına soruşturma
Asrın yolsuzluk davasında görüntü kaydı alınmasına soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:28
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 08:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması devam eden dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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Asrın yolsuzluk davasında görüntü kaydı alınmasına soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması devam eden dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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