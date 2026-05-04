ASELSAN hisseleri yükseldi piyasa değeri rekor kırdı
ASELSAN hisseleri 2026 yılında yükselişini sürdürerek 442 TL seviyesine ulaştı. Şirketin piyasa değeri 2 trilyon liranın üzerine çıkarak Borsa İstanbul’da ilk kez bu seviyenin görülmesine neden oldu.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 18:13
Orta Doğu merkezli jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, yatırımcı tercihlerinde değişime yol açtı. Güvenli liman arayışı kapsamında savunma sanayi şirketleri öne çıkarken, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere yönelik talep artışı dikkat çekti. Bu süreçte ASELSAN hisseleri BİST 100 endeksinde pozitif ayrışan varlıklar arasında yer aldı.
ASELSAN’dan yeni piyasa değeri eşiği
Yıla 230,20 TL seviyesinden başlayan ASELSAN hisseleri, yıl içinde yükseliş trendini sürdürdü. 2025 yılının eylül ayında 1 trilyon lira piyasa değerini aşan şirket, 2026 itibarıyla 2 trilyon lira seviyesini geçen ilk şirket oldu. Güncel fiyatla birlikte şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 91 oranında artış gösterdi.
İhracat stratejisi etkili oldu
ASELSAN’ın ihracat odaklı büyüme stratejisi ve uluslararası pazarlardaki konumu, şirketin performansında belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Küresel savunma harcamalarındaki artış ve yeni sözleşmeler, şirketin finansal görünümünü destekleyen başlıklar olarak öne çıktı.
