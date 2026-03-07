İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunda “APP” olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme odaklı çalışmalar yürütülmesi talimatı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 18:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeler doğrultusunda, 27 Şubat’tan itibaren araçlarında standart dışı plaka “Amerikan Pres Plaka” (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süreyle trafikten men kararı uygulanmıştı.
İhlalin aynı yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması durumunda ise cezanın iki katına çıkarılacağı açıklanmıştı.
Edinilen bilgilere göre, vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla Bakan Çiftçi'nin direktifleriyle 1 Nisan’a kadar sürücülere yönelik cezai müeyyide uygulanmayacak.
Kolluk birimlerince yapılacak kontroller ise mart ayı sonuna kadar bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri şeklinde devam edecek.
Standart dışı plakaya sahip araç sahiplerinin öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakol komutanlıklarına plaka kaybı bildiriminde bulunmaları gerekiyor.
Sürücülerin, sonrasında noterden plaka basım talep belgesi alarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun yetkili plaka basım odalarına başvurması gerekiyor.
Diğer yandan, sürücülerin sosyal medya platformlarında ücret karşılığında plaka basımı iddiasında bulunan kişi ve kuruluşlara güvenmemeleri, işlemin yalnızca yetkili mercilerce yapılması gerektiği vurgulandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
Çok Okunanlar