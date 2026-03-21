Antalya'da 6 kişinin öldüğü konteyner yangınıyla ilgili 1 tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği konteyner yangınında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:04
Haber Güncellenme Tarihi: 21.03.2026 08:52
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklandı.

Bu arada, hayatını kaybeden anne ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

