Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Antalya'da 6 kişinin öldüğü konteyner yangınıyla ilgili 1 tutuklama
Antalya'nın Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği konteyner yangınında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklandı.
Bu arada, hayatını kaybeden anne ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
Çok Okunanlar