Antalya'da 3 ilçe alev alev yanıyor! Evler kullanılamaz hale geldi
Antalya'da 3 ilçe alev alev yanıyor! Evler kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın üç ilçesinde orman yangınları ile mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Serik'te bazı evler tahliye edilirken, 5 ev ve seralar kullanılamaz hale geldi.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:39
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.
Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı.
Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
SERİK'TEKİ YANGIN
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.
Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi.
Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor.
KOZAN'DA ORMAN YANGINI: YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken bölgeye yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amaçlı tahliye edildi.
Yangın, Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Mehmet Bozkurt, "Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar." diye konuştu.
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Antalya'da 3 ilçe alev alev yanıyor! Evler kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın üç ilçesinde orman yangınları ile mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Serik'te bazı evler tahliye edilirken, 5 ev ve seralar kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.
Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı.
Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
SERİK'TEKİ YANGIN
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.
Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi.
Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor.
KOZAN'DA ORMAN YANGINI: YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken bölgeye yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amaçlı tahliye edildi.
Yangın, Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Mehmet Bozkurt, "Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar." diye konuştu.
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