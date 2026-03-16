Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet davasında ilk duruşma: Muhittin Böcek hakim karşısında
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet davasında ilk duruşma: Muhittin Böcek hakim karşısında
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan dava bugün başlıyor. Eski belediye başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 41 sanık, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:18
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:19
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dava süreci başlıyor. Eski belediye başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Dava, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dosyada 5’i tutuklu olmak üzere toplam 41 sanık bulunuyor.
RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİALARI
İddialara göre belediye ihalelerinde rüşvet çarkı kuruldu ve bazı iş insanlarından bağış adı altında para talep edildi. Yerel seçim sürecinde ise bazı reklam ve kampanya giderlerinin iş insanlarına fatura edildiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının merkezinde yer alıyor.
BÖCEK VE OĞLU HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR
İddianamede Muhittin Böcek hakkında “icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçlamaları yöneltiliyor.
Tutuklu sanıklar arasında bulunan Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise “nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme” ile “suçu meslek edinen kişi” suçlamaları yer alıyor.
İDDİANAMEDE 26 AYRI EYLEM YER ALIYOR
Toplam 702 sayfadan oluşan iddianamede, suç unsuru olarak değerlendirilen 26 ayrı eylem bulunduğu belirtildi.
Sanıkların özellikle iskan ve ruhsat işlemlerinde müteahhitlerden taleplerde bulunduğu, bazı iş insanlarından bağış adı altında rüşvet istendiği ve seçim sürecinde belediyeye ait bazı giderlerin iş dünyasına yükletildiği iddia ediliyor.
İLK DURUŞMA BUGÜN
41 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün başlayacak. Mahkemenin sanık savunmalarını almasının ardından davanın ilerleyen süreçte yeni celselerle devam etmesi bekleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet davasında ilk duruşma: Muhittin Böcek hakim karşısında
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan dava bugün başlıyor. Eski belediye başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 41 sanık, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dava süreci başlıyor. Eski belediye başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Dava, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dosyada 5’i tutuklu olmak üzere toplam 41 sanık bulunuyor.
RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİALARI
İddialara göre belediye ihalelerinde rüşvet çarkı kuruldu ve bazı iş insanlarından bağış adı altında para talep edildi. Yerel seçim sürecinde ise bazı reklam ve kampanya giderlerinin iş insanlarına fatura edildiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının merkezinde yer alıyor.
BÖCEK VE OĞLU HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR
İddianamede Muhittin Böcek hakkında “icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçlamaları yöneltiliyor.
Tutuklu sanıklar arasında bulunan Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise “nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme” ile “suçu meslek edinen kişi” suçlamaları yer alıyor.
İDDİANAMEDE 26 AYRI EYLEM YER ALIYOR
Toplam 702 sayfadan oluşan iddianamede, suç unsuru olarak değerlendirilen 26 ayrı eylem bulunduğu belirtildi.
Sanıkların özellikle iskan ve ruhsat işlemlerinde müteahhitlerden taleplerde bulunduğu, bazı iş insanlarından bağış adı altında rüşvet istendiği ve seçim sürecinde belediyeye ait bazı giderlerin iş dünyasına yükletildiği iddia ediliyor.
İLK DURUŞMA BUGÜN
41 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün başlayacak. Mahkemenin sanık savunmalarını almasının ardından davanın ilerleyen süreçte yeni celselerle devam etmesi bekleniyor.
