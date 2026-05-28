Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurumlarına gönderilen yazıyla, başkentte bazı ilçelerde görev yapan kamu personelinin 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacağı bildirildi. Kararın, şehirde oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve güvenlik operasyonlarının koordinasyonunu kolaylaştırmak amacıyla alındığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 09:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İdari izin uygulaması Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu çalışanlarını kapsayacak. Zirve sürecinde Ankara genelinde güvenlik noktaları, ulaşım düzenlemeleri ve protokol güzergâhlarında ek önlemler uygulanacak.
Yetkililer, zirve kapsamında görev alacak personelin izin uygulaması dışında tutulacağını açıkladı. Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı ve acil durum hizmetlerinde çalışan kamu görevlileri görevlerine devam edecek. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle başkentte diplomatik hareketliliğin artması beklenirken, şehir içi ulaşım planlamalarının da güncellenmesi öngörülüyor.
Zirve haftasında toplu etkinliklere sınırlama
Zirve haftasında Ankara genelinde sınav, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri yoğun katılımlı etkinliklerin planlanmaması yönünde kurumlara bilgilendirme yapıldı. Kamu kurumlarının yanı sıra organizasyon düzenleyen bazı özel kuruluşların da süreç boyunca ek güvenlik planlarına uyum sağlaması istenecek.
Yetkililer, alınan tedbirlerin olası güvenlik risklerini azaltmayı ve zirve organizasyonunun koordineli şekilde yürütülmesini hedeflediğini belirtti.
Ankara’da NATO Zirvesi için memura izin kararı
