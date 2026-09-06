Ankara Emniyet Müdürlüğü, 6 Eylül 2026 Pazar günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar için geçici trafik düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Saat 10.00’da başlayacak etkinlik kapsamında belirlenen güzergâhlar, saat 07.00’den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:09
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 10:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bağdat Caddesi’nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek. Bu bölüme açılan yolların tamamı da uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında yer alacak.
Kapatma işlemi saat 07.00’den itibaren ihtiyaç oluşması halinde uygulanacak. Düzenlemenin Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle yapılacağı bildirildi.
266. Cadde için de trafik tedbiri uygulanacak
Trafik düzenlemesinin uygulanabileceği diğer güzergâh 266. Cadde olacak. Caddenin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve bu bölüme açılan yolların tamamı gerektiğinde çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.
Emniyetin açıklamasında kapatmaların kesin olarak saat 07.00’de başlayacağı değil, bu saatten itibaren ihtiyaç olması halinde uygulanacağı belirtildi.
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Ankara’da bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 6 Eylül 2026 Pazar günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar için geçici trafik düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Saat 10.00’da başlayacak etkinlik kapsamında belirlenen güzergâhlar, saat 07.00’den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bağdat Caddesi’nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek. Bu bölüme açılan yolların tamamı da uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında yer alacak.
Kapatma işlemi saat 07.00’den itibaren ihtiyaç oluşması halinde uygulanacak. Düzenlemenin Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle yapılacağı bildirildi.
266. Cadde için de trafik tedbiri uygulanacak
Trafik düzenlemesinin uygulanabileceği diğer güzergâh 266. Cadde olacak. Caddenin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve bu bölüme açılan yolların tamamı gerektiğinde çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.
Emniyetin açıklamasında kapatmaların kesin olarak saat 07.00’de başlayacağı değil, bu saatten itibaren ihtiyaç olması halinde uygulanacağı belirtildi.
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