Ankara-Çorum hızlı tren hattında ilerleme yüzde 25’e ulaştı
Ankara-Çorum hızlı tren hattında Delice-Çorum kesiminde fiziki ilerleme yüzde 25’e yaklaştı. Hattın tamamlanmasıyla Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 20:26
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 20:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Delice-Çorum kesiminde yürütülen çalışmalarda fiziki ilerlemenin yüzde 25’e yaklaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısının sağlanacağını ve Çorum-Ankara arasındaki seyahat süresinin 1 saat 20 dakikaya düşeceğini bildirdi. Projede sahadaki ilerlemenin önümüzdeki dönemde altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızlanmasıyla daha da belirginleşmesi bekleniyor.
Uraloğlu, Delice-Çorum şantiyesinde çalışanlarla iftar programında bir araya gelirken, hat üzerindeki çalışmaları da yerinde inceledi.
Demiryolu uzunluğu 13 bin 919 kilometreye yükseldi
Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda bulunduğunu belirten Uraloğlu, demiryolu yatırımlarının son yıllarda hız kazandığını ifade etti.
2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğuna 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre yeni hat eklendiğini belirten Uraloğlu, toplam demiryolu uzunluğunun 13 bin 919 kilometreye ulaştığını söyledi.
Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesinin de gündemde olduğunu belirtti. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek trenlerle Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya indirilmesinin planlandığı ifade edildi.
Kuzey Çevre Demiryolu projesi için finansman süreci
Türkiye’nin lojistik kapasitesini artıracak projelerden biri olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, hattın Gebze’den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca güzergahını izleyeceğini belirtti.
Toplam 125 kilometre uzunluğundaki hattın Marmaray üzerindeki yük ve yolcu trafiğini rahatlatmasının hedeflendiğini ifade eden Uraloğlu, proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını söyledi.
Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlanması öngörülen projenin ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı, ihale sürecinin ardından 2026 yılı içinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarının başlatılmasının planlandığı bildirildi.
Bursa hızlı tren hattında geri sayım başladı
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’nda da çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesimindeki 106 kilometrelik bölümde kazı-dolgu, tünel ve sanat yapılarının tamamlandığını açıkladı.
Üstyapı çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşıldığını ifade eden Uraloğlu, söz konusu kesimin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Hattın devreye alınmasıyla Bursa’dan Ankara’ya 2 saat 15 dakikada, İstanbul’a ise 1 saat 15 dakikada ulaşım sağlanacağı bildirildi. Bandırma kesiminin ise 2028 yılında hizmete açılması planlanıyor.
Türkiye’nin kuzeyine ilk hızlı tren yolcu hattı
Kırıkkale-Çorum-Samsun hattının Ankara merkezli olarak Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olacağı belirtildi. Hattın tamamlanmasıyla Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında yeni bir ulaşım ve lojistik bağlantısı kurulması hedefleniyor.
Uraloğlu, projeyle birlikte bölgesel ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin ve yük taşımacılığında yeni kapasite oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.
Delice-Çorum kesiminde çalışmalar sürüyor
Delice’den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmalar devam ediyor.
Projede yaklaşık 3 bin personel ve 850 makinenin görev yaptığı belirtilirken, kazı çalışmalarında 27,61 milyon metreküp kazı gerçekleştirildiği ve bu alanda yüzde 87 ilerleme sağlandığı açıklandı.
Hat kapsamında planlanan 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 19 ilerleme kaydedildi. Ayrıca 31 köprünün 13’ünde yapım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak planlanan hattın tamamlanmasıyla Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak.
Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 2,5 saate düşeceği açıklandı.
Projenin yıllık 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması öngörülüyor. Ayrıca Çorum’un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağı ve Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasında yeni bir demiryolu koridoru oluşturulacağı belirtildi.
Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunda çalışmalar sürüyor
Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nda da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Yaklaşık 1.000 iş makinesi ve 2.500 personelle yürütülen projede otoyol ve demiryolu güzergahlarının sahada belirgin hale geldiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.
