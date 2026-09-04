Adli Tıp raporu tamamlandı! Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
Adli Tıp raporu tamamlandı! Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
İzmir'de doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:27
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 08:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin (48), 14 Ağustos'ta kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen bir çocuk annesi Gültekin'in ölümü, şüpheli bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
İÇ ORGANLARINDA DA VAR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, raporda Gültekin'in, anestezide kullanılan propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Toksikolojik incelemelerde genç doktorun kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı. Gültekin'in otopsi incelemelerinde alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı bildirildi. Erhan Çelik, eşinin anestezide kullanılan uyuşturucu ilaçlara bağımlı olduğunu ileri sürmüştü.
JACKSON'I DA HAYATTAN KOPARMIŞTI
Propofol'un yüksek dozda veya uygun tıbbi gözetim olmadan kullanılması ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson da 2009 yılında, doktoru Conrad Murray tarafından verilen propofolün de bulunduğu ilaçların etkisiyle hayatını kaybetmişti. Jackson'ın ölüm nedeni "akut propofol zehirlenmesi" olarak açıklanmış, doktoru ise ölümden sorumlu bulunmuştu. Propofol, Jackson'ın ölümüyle hafızalara kazınmıştı.
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Adli Tıp raporu tamamlandı! Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
İzmir'de doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenerek öldüğü belirlendi.
İzmir'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin (48), 14 Ağustos'ta kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen bir çocuk annesi Gültekin'in ölümü, şüpheli bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
İÇ ORGANLARINDA DA VAR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, raporda Gültekin'in, anestezide kullanılan propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Toksikolojik incelemelerde genç doktorun kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı. Gültekin'in otopsi incelemelerinde alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı bildirildi. Erhan Çelik, eşinin anestezide kullanılan uyuşturucu ilaçlara bağımlı olduğunu ileri sürmüştü.
JACKSON'I DA HAYATTAN KOPARMIŞTI
Propofol'un yüksek dozda veya uygun tıbbi gözetim olmadan kullanılması ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson da 2009 yılında, doktoru Conrad Murray tarafından verilen propofolün de bulunduğu ilaçların etkisiyle hayatını kaybetmişti. Jackson'ın ölüm nedeni "akut propofol zehirlenmesi" olarak açıklanmış, doktoru ise ölümden sorumlu bulunmuştu. Propofol, Jackson'ın ölümüyle hafızalara kazınmıştı.
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