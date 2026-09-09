Adana'da alevlerle mücadele! İki ilimizden iyi haber
Adana'da alevlerle mücadele! İki ilimizden iyi haber
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Aksu, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Her iki ilde yangını tamamen söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.
- YANGIN
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere yayılmıştı.
Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.
Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.
ANTALYA VE MERSİN'DEKİ YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Aksu, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yangınların enerjisini düşürdük. Antalya Aksu, Antalya Kumluca, Mersin Bozyazı, orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana Kozan'da devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla; içinde barındırdığı sayısız canla yeşil vatan hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım; bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım" ifadelerine yer verildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Adana'da alevlerle mücadele! İki ilimizden iyi haber
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Aksu, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Her iki ilde yangını tamamen söndürme çalışmaları devam ediyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.
- YANGIN
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere yayılmıştı.
Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.
Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.
ANTALYA VE MERSİN'DEKİ YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Aksu, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yangınların enerjisini düşürdük. Antalya Aksu, Antalya Kumluca, Mersin Bozyazı, orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana Kozan'da devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla; içinde barındırdığı sayısız canla yeşil vatan hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım; bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım" ifadelerine yer verildi.
MERSİN'İN BOZYAZI İLÇESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Tekeli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalırını sürdürüyor.
ANTALYA'DA ORMANLIK ALANDAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.
Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.
Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı.
Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Çok Okunanlar