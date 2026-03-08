8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi ve ortaya çıkışı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi ve ortaya çıkışı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları ve toplumsal eşitlik mücadelesinin sembol günlerinden biri olarak her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Günün ortaya çıkışı, 20. yüzyılın başındaki işçi hareketleri ve kadınların çalışma koşullarıyla ilgili taleplerine dayanıyor. Tarihsel süreçte yaşanan gelişmeler, 8 Mart’ın uluslararası düzeyde kabul edilmesini sağladı.İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 15:12
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 15:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
8 Mart’ın tarihsel kökeni, 1900’lü yılların başındaki kadın işçi hareketlerine dayanıyor. ABD’de 1908 yılında tekstil sektöründe çalışan kadın işçilerin çalışma saatleri ve ücret eşitliği talepleriyle düzenlediği gösteriler, kadın hakları mücadelesinin sembolik başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
1910 yılında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Alman aktivist Clara Zetkin’in önerisiyle kadın hakları mücadelesini temsil eden uluslararası bir gün oluşturulması gündeme geldi. Konferansta alınan karar doğrultusunda farklı ülkelerde kadınların hak taleplerini gündeme taşıyan etkinlikler düzenlenmeye başladı.
Uluslararası kabul süreci
8 Mart tarihi, özellikle 1917 yılında Rusya’da kadın işçilerin “ekmek ve barış” talebiyle başlattığı grevlerle daha geniş bir sembolik anlam kazandı. Bu gelişmenin ardından 8 Mart, birçok ülkede kadın hakları mücadelesinin temsil günü olarak kabul edilmeye başladı.
Birleşmiş Milletler, 1975 yılını “Uluslararası Kadınlar Yılı” ilan etti ve aynı yıl 8 Mart’ı resmî olarak Dünya Kadınlar Günü kapsamında anmaya başladı. Bu tarihten sonra gün, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal haklarının gündeme taşındığı uluslararası bir gün olarak yaygın biçimde kutlanmaya başladı.
Günümüzde küresel ölçekte anılıyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü günümüzde birçok ülkede çeşitli etkinlikler, toplantılar ve farkındalık programlarıyla anılıyor. Hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve akademik kurumlar tarafından kadın hakları, eşitlik ve toplumsal katılım konularına ilişkin çalışmalar gündeme getiriliyor.
Kadınların eğitim, istihdam, siyaset ve sosyal yaşamda karşılaştığı eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik politikalar ve uluslararası hedefler de bu kapsamda tartışma konusu olmaya devam ediyor. 8 Mart etkinlikleri, küresel ölçekte kadınların toplumsal konumuna ilişkin verilerin ve politikaların yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi ve ortaya çıkışı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları ve toplumsal eşitlik mücadelesinin sembol günlerinden biri olarak her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Günün ortaya çıkışı, 20. yüzyılın başındaki işçi hareketleri ve kadınların çalışma koşullarıyla ilgili taleplerine dayanıyor. Tarihsel süreçte yaşanan gelişmeler, 8 Mart’ın uluslararası düzeyde kabul edilmesini sağladı.İşte detaylar...
8 Mart’ın tarihsel kökeni, 1900’lü yılların başındaki kadın işçi hareketlerine dayanıyor. ABD’de 1908 yılında tekstil sektöründe çalışan kadın işçilerin çalışma saatleri ve ücret eşitliği talepleriyle düzenlediği gösteriler, kadın hakları mücadelesinin sembolik başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
1910 yılında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Alman aktivist Clara Zetkin’in önerisiyle kadın hakları mücadelesini temsil eden uluslararası bir gün oluşturulması gündeme geldi. Konferansta alınan karar doğrultusunda farklı ülkelerde kadınların hak taleplerini gündeme taşıyan etkinlikler düzenlenmeye başladı.
Uluslararası kabul süreci
8 Mart tarihi, özellikle 1917 yılında Rusya’da kadın işçilerin “ekmek ve barış” talebiyle başlattığı grevlerle daha geniş bir sembolik anlam kazandı. Bu gelişmenin ardından 8 Mart, birçok ülkede kadın hakları mücadelesinin temsil günü olarak kabul edilmeye başladı.
Birleşmiş Milletler, 1975 yılını “Uluslararası Kadınlar Yılı” ilan etti ve aynı yıl 8 Mart’ı resmî olarak Dünya Kadınlar Günü kapsamında anmaya başladı. Bu tarihten sonra gün, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal haklarının gündeme taşındığı uluslararası bir gün olarak yaygın biçimde kutlanmaya başladı.
Günümüzde küresel ölçekte anılıyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü günümüzde birçok ülkede çeşitli etkinlikler, toplantılar ve farkındalık programlarıyla anılıyor. Hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve akademik kurumlar tarafından kadın hakları, eşitlik ve toplumsal katılım konularına ilişkin çalışmalar gündeme getiriliyor.
Kadınların eğitim, istihdam, siyaset ve sosyal yaşamda karşılaştığı eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik politikalar ve uluslararası hedefler de bu kapsamda tartışma konusu olmaya devam ediyor. 8 Mart etkinlikleri, küresel ölçekte kadınların toplumsal konumuna ilişkin verilerin ve politikaların yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.
