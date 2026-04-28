SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

2 kişi denizde ölü bulundu! İşte ilk tespit

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şahısların denize açıldıkları teknenin batması sonucu boğuldukları değerlendiriliyor.

Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 08:57
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İmamuşağı Mahallesi Boğsak Koyu mevkisinde denizde 2 ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Botla bölgeye ulaşan ekipler, cesetleri sudan çıkardı.

İncelemede cesetlerin, Akın Acar (70) ve Halil Çelik'e (64) ait olduğu belirlendi.

İki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Acar ve Çelik'in denize açıldıkları teknenin batması sonucu boğuldukları değerlendiriliyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver