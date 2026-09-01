Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 09:51
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 09:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yıla vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla başladıklarını duyurdu.
Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
Bakan Gürlek, uygulama kapsamında vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabileceğini ifade etti.
Pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını kaydeden Gürlek, amaçlarının yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecelli etmesini temin etmek olduğunu belirtti.
Gürlek, yeni adli yılın Türkiye, millet ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını dileyerek, 135 Alo Adalet Hattı’nın da bu hedefe güçlü katkı sunmasını temenni etti.
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135 Alo Adalet Hattı hayata geçti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı.
Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yıla vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla başladıklarını duyurdu.
Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
Bakan Gürlek, uygulama kapsamında vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabileceğini ifade etti.
Pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını kaydeden Gürlek, amaçlarının yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecelli etmesini temin etmek olduğunu belirtti.
Gürlek, yeni adli yılın Türkiye, millet ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını dileyerek, 135 Alo Adalet Hattı’nın da bu hedefe güçlü katkı sunmasını temenni etti.
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