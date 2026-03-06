İçişleri Bakanlığı, 11 ilde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda şüphelilerin hesaplarında 4,5 milyar lira hareket tespit edildi, taşınmaz ve araçlara el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde eş zamanlı olarak suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü.
Operasyon yapılan iller
Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri, belirlenen suç şebekelerine eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
61 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonlarda toplam 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı, teminat adı altında çek ve senet imzalattığı, ödeme güçlüğü çeken mağdurların mal varlıklarını tehdit ve cebir yoluyla üstlerine geçirdiği belirlendi.
Hesaplarda 4,5 milyar liralık hareket tespit edildi
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 4,5 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik finansal abluka uygulandı. Buna göre:
23 BANKA HESABINDA 92 MİLYON LİRA SUÇ GELİRİ
Yaklaşık 215 milyon lira değerinde 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekne el konuldu.
İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama
Bakanlık, vatandaşları mağdur eden suç şebekelerine karşı mücadelenin tüm güvenlik güçleriyle kararlılıkla süreceğini vurguladı. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.
Gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
11 ilde suç örgütlerine operasyon: 61 şüpheli yakalandı, 4,5 milyar liralık hesap incelendi
