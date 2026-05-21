10 yıllık sır perdesi aralandı! Ayşen Aycan'ın cenazesi aranıyor
Denizli'de 2016 yılında annesinin evinden eski eşiyle birlikte çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü itiraf eden Turgay B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşen Aycan'ın gömüldüğü alanda kazı çalışmaları sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 09:44
Denizli’nin Çivril ilçesinde 2016 yılında annesinin evinden eski eşiyle ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ayşen Aycan’a ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
10 yıllık faili meçhul dosyada yeni gelişme
Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül koordinesinde yürütülen soruşturmada, kayıp dosyası yeniden ele alındı. Emniyet ekipleri tarafından 19 Mayıs’ta 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.
Eski eş cinayeti itiraf etti
Emniyetteki sorgusunda eski eş Turgay B., Ayşen Aycan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, ayrıca cinayetin ardından gömü yaptığı yeri de gösterdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgay B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazı çalışmaları sürüyor
Ayşen Aycan’ın gömüldüğü belirtilen alanda jandarma ve ekipler tarafından başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü, şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.
