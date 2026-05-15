Yatırım araçlarında haftanın kazananı ve kaybedeni belli oldu
Yatırım araçlarında haftalık performans verileri açıklandı. BIST 100 ve altın gerilerken dolar yükseldi, fonlarda ayrışma dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 23:26
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 23:29
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,61 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 4,16 geriledi. Aynı dönemde dolar/TL yüzde 0,39 yükselirken avro/TL yüzde 0,81 düşüş gösterdi. Haftalık fiyatlamalarda yatırım fonları ve emeklilik fonları arasındaki performans farkı da dikkat çekti.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.265,67 puanı, en yüksek 15.204,92 puanı gördü. Endeks haftayı, önceki kapanışa göre yüzde 4,61 düşüşle 14.367,60 puandan tamamladı. Piyasalardaki hareketlilikte küresel risk iştahı ve döviz kurlarındaki değişim etkili oldu.
Altın fiyatlarında haftalık düşüş öne çıktı
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 4,16 azalarak 6 bin 630 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 lira oldu.
Geçen hafta sonunda 11 bin 588 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın, haftayı yüzde 4,16 kayıpla 11 bin 105 liradan kapattı. Altın fiyatlarındaki seyirde küresel ons fiyatındaki hareketlilik izlenmeye devam ediyor.
Dolar yükseldi, avro geriledi
Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artışla 45,5440 liraya çıktı. Avro/TL ise yüzde 0,81 düşüşle 53,0320 liraya geriledi.
Döviz piyasalarında yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların portföy tercihlerinde etkili olurken, önümüzdeki hafta açıklanacak küresel ekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.
Fon sepeti fonları öne çıktı
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı.
Kategorilere göre incelendiğinde yatırım fonları arasında en fazla kazandıran grup yüzde 1,16 ile “Fon Sepeti Fonları” oldu.
