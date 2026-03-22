Vergi beyanı yapmayanlar için denetimde yeni aşama
Vergi beyanı yapmayanlar için denetimde yeni aşama
Vergi beyanı yapmayan mükellefler için denetim süreci genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2025 yılında yüksek tutarlı lüks harcama yapmasına rağmen gelir beyanında bulunmayan veya beyanı harcamalarıyla uyumsuz olan yaklaşık 16 bin 300 kişiyi tebligatla görüşmeye çağıracak.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 14:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren VDK, yüksek gelir grubuna yönelik gözetim ve uyum programını sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle büyük ölçekli anonim ve limited şirketlere ortak olan, ancak şirketlerinden kar dağıtımı yapılmamasına rağmen yüksek yaşam standardı sergileyen mükellefler incelemeye alındı.
2025 yılı verileri esas alınarak yapılan analizlerde, gelir vergisi beyannamesi vermeyen ya da beyan ettiği gelir ile harcamaları arasında uyumsuzluk bulunan kişiler tespit edildi. Bu mükellefler, vergi yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmek üzere görüşmeye davet edilecek.
Şirket ortağı olmayanlar da kapsama alındı
Denetim programı yalnızca şirket ortaklarıyla sınırlı tutulmadı. Herhangi bir şirket ortaklığı bulunmayan ancak lüks araç, gayrimenkul, tekne, yat, kotra, lüks saat, takı, çanta, tatil harcamaları, loca ve kombine bilet gibi yüksek tutarlı tüketim kalemlerinde yer alan kişiler de analiz kapsamına dahil edildi.
VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelerde, gelir düzeyi bu harcamaları açıklamakta yetersiz görülen mükellefler belirlenerek izlemeye alındı. Bu kişiler, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri için uyarılacak.
Uyumsuz mükellefler incelemeye sevk ediliyor
VDK tarafından 2025 yılında başlatılan Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında daha önce 2023-2024 dönemine ilişkin 10 bin mükellef incelenmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu mükellefler toplam 15 milyar lira matrah artırımında bulundu.
Gözetim sürecine rağmen uyumsuzluğu devam eden ve herhangi bir düzeltme yapmayan mükellefler hakkında ise vergi incelemeleri sürdürülüyor.
Bakan Şimşek’ten vergi adaleti vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni analiz yöntemleriyle genişletildiğini belirtti. Şimşek, yüksek gelir elde etmesine rağmen buna uygun beyan ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespitinin vergi adaletinin sağlanması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Şimşek, yürütülen çalışmaların vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı amaçladığını belirterek tüm mükellefleri yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye davet etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Vergi beyanı yapmayanlar için denetimde yeni aşama
Vergi beyanı yapmayan mükellefler için denetim süreci genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2025 yılında yüksek tutarlı lüks harcama yapmasına rağmen gelir beyanında bulunmayan veya beyanı harcamalarıyla uyumsuz olan yaklaşık 16 bin 300 kişiyi tebligatla görüşmeye çağıracak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren VDK, yüksek gelir grubuna yönelik gözetim ve uyum programını sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle büyük ölçekli anonim ve limited şirketlere ortak olan, ancak şirketlerinden kar dağıtımı yapılmamasına rağmen yüksek yaşam standardı sergileyen mükellefler incelemeye alındı.
2025 yılı verileri esas alınarak yapılan analizlerde, gelir vergisi beyannamesi vermeyen ya da beyan ettiği gelir ile harcamaları arasında uyumsuzluk bulunan kişiler tespit edildi. Bu mükellefler, vergi yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmek üzere görüşmeye davet edilecek.
Şirket ortağı olmayanlar da kapsama alındı
Denetim programı yalnızca şirket ortaklarıyla sınırlı tutulmadı. Herhangi bir şirket ortaklığı bulunmayan ancak lüks araç, gayrimenkul, tekne, yat, kotra, lüks saat, takı, çanta, tatil harcamaları, loca ve kombine bilet gibi yüksek tutarlı tüketim kalemlerinde yer alan kişiler de analiz kapsamına dahil edildi.
VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelerde, gelir düzeyi bu harcamaları açıklamakta yetersiz görülen mükellefler belirlenerek izlemeye alındı. Bu kişiler, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri için uyarılacak.
Uyumsuz mükellefler incelemeye sevk ediliyor
VDK tarafından 2025 yılında başlatılan Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında daha önce 2023-2024 dönemine ilişkin 10 bin mükellef incelenmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu mükellefler toplam 15 milyar lira matrah artırımında bulundu.
Gözetim sürecine rağmen uyumsuzluğu devam eden ve herhangi bir düzeltme yapmayan mükellefler hakkında ise vergi incelemeleri sürdürülüyor.
Bakan Şimşek’ten vergi adaleti vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni analiz yöntemleriyle genişletildiğini belirtti. Şimşek, yüksek gelir elde etmesine rağmen buna uygun beyan ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespitinin vergi adaletinin sağlanması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Şimşek, yürütülen çalışmaların vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı amaçladığını belirterek tüm mükellefleri yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye davet etti.
Çok Okunanlar