Irak, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatına başladı. İlk etapta günlük 250 bin varil akış sağlanacak. IKYB Başbakanı Mesrur Barzani, Irak merkezi hükümeti ile anlaşma ile Kerkük petrolünün yeniden ihraç edileceğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 12:32
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 12:33
Irak, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'ndan Türkiye'ye petrol ihracatına yeniden başladı.
İlk aşamada günlük 250 bin varil akış hedefleniyor.
KERKÜK PETROLÜ İHRACI YENİDEN BAŞLADI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak merkezi hükümeti ile yapılan anlaşma sonucunda Kerkük petrolünün Türkiye'ye uzanan Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden ihraç edileceğini duyurdu.
IKBY'den günlük yaklaşık 230 bin varil petrol ihracatı yapıldığını ve bu miktarın kademeli olarak en fazla 500 bin varile yükseltilebileceğini belirten IKYB Başbakanı Mesrur Barzani, bu rakamın Irak merkezi hükümetinin ihracat kapasitesine göre daha sınırlı olduğunu vurguladı.
Türkiye'ye petrol ihracı başladı
Çok Okunanlar