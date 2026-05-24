ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile olası bir barış anlaşmasına yönelik verdiği olumlu mesajlar, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. Diplomatik sürece ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte kripto para piyasalarında yükseliş görüldü. Yatırımcılar, Orta Doğu’daki gerilimin müzakere odaklı bir sürece evrilebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 12:47
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 12:48
Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,4 yükselerek 76 bin 666 dolar seviyesine çıktı. Ethereum ise yüzde 2,5 değer kazanarak 2 bin 118 dolar seviyesinde işlem gördü. Kripto varlıklardaki hareketlilik, küresel piyasalarda risk algısındaki değişimle birlikte hız kazandı.
Diplomatik beklentiler piyasalara yansıdı
Piyasalarda, ABD ile İran arasında olası diplomatik ilerlemeye ilişkin beklentiler güç kazandı. Tahmin piyasalarında söz konusu senaryoların gerçekleşme ihtimaline yönelik fiyatlamalarda artış görüldü. Küresel yatırımcılar, jeopolitik risklerde olası yumuşamanın finansal varlıklara etkisini izlemeye başladı.
Bitcoin, kısa süre önce yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 75 bin doların altına gerilemişti. Ancak ABD-İran gerilimine ilişkin müzakere sinyalleri sonrasında yeniden toparlanarak 77 bin dolar seviyesine yaklaştı.
Kripto piyasasında volatilite takip ediliyor
Analistler, jeopolitik gelişmelere bağlı haber akışının kripto para piyasalarında kısa vadeli fiyat hareketlerini artırabileceğini belirtiyor. Özellikle küresel risk iştahındaki değişimlerin Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere dijital varlıklar üzerinde etkili olmaya devam ettiği ifade ediliyor.
Trump mesajları Bitcoin hareketini destekledi
