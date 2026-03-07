Togg T10X’e yeni TruOS güncellemesi geliyor: Daha hızlı ve kişisel deneyim
Türkiye’nin mobilite markası Togg, T10X modeli için yeni TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan güncelleme (OTA) ile yüklenecek yeni sürüm, daha hızlı sistem performansı, yenilenen arayüz ve gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri sunacak.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:13
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 10:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yazılım yeniliklerine devam ediyor. Togg mühendislerinin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen yeni TruOS yazılım güncellemesi, T10X kullanıcılarına sunulmaya hazırlanıyor.
T10X DAHA HIZLI VE DUYARLI HALE GELECEK
Uzaktan güncelleme (Over-the-Air - OTA) yöntemiyle yüklenecek yeni TruOS sürümü sayesinde T10X akıllı cihazları daha hızlı ve daha duyarlı çalışacak. Yapılan performans iyileştirmeleriyle sistemin genel verimliliği artırılırken, kullanıcı deneyiminde de önemli iyileştirmeler hedefleniyor.
Yenilenen arayüz ile birlikte sürücüler ve yolcular daha akıcı, hızlı ve konforlu bir kullanım deneyimi yaşayacak.
YENİ ARAYÜZ VE KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ
Yeni yazılım güncellemesi yalnızca performans iyileştirmeleriyle sınırlı kalmayacak. Togg, kullanıcıların cihazlarını daha esnek şekilde kullanabilmesi için gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri de sunacak.
Bu sayede kullanıcılar araç içi deneyimi kendi tercihleri doğrultusunda yapılandırabilecek ve mobilite deneyimlerini daha kişisel hale getirebilecek.
GÜNCELLEME UZAKTAN VE KADEMELİ YAPILACAK
Togg’un sürekli gelişen mobilite yaklaşımının bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde yüklenecek.
Yeni yazılım sürümü, teslimat sırasına göre önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak kullanıcılara tanımlanacak. Böylece tüm T10X kullanıcılarının güncellemeye güvenli ve sorunsuz şekilde erişmesi sağlanacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar