TİGEM 5 ton fıstık çamı kozalağını ihaleyle satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali tahmini olan 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağını tek parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkardı.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 08:48
Haber Merkezi
hurhaber.com
TİGEM'in ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 2026 yılı istihsali tahmini 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağı, toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak tek parti halinde açık artırma usulüyle ihale edilecek.
İhale, 16 Mart saat 11.00'de işletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 20 lira, toplam muhammen tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.
İhaleye ilişkin şartname TİGEM'in https://www.tigem.gov.tr internet adresinde veya işletmede görülebilecek.
Çok Okunanlar