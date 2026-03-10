Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 114 doları aştıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili son açıklamaları sonrası uluslararası piyasalarda 86 dolara indi.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:30
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 08:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni haftanın ilk işlem gününde brent petrolün varil fiyatı 114 doları aşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek değerini gördü.
Brent petrolün varil fiyatı TSİ 00.03 itibarıyla 86 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83 doların altına kaydı.
Fiyatlardaki düşüşte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili yaptığı değerlendirmeler belirleyici oldu.
“SAVAŞIN BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”
Trump, Amerikan CBS News kanalına verdiği bir telefon görüşmesinde İran'la savaşta hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını vurgulayarak, “Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim sistemleri yok, hava kuvvetleri yok” şeklinde konuştu.
İran'la çatışmaların kısa sürede sona erebileceğine işaret eden Trump, ilk etapta belirlenen hedeflere 4-5 haftalık bir sürede ulaşmayı planladıklarını ancak bunun 'çok daha erken' gerçekleştiğini ifade etti.
Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı üzerindeki 'kontrolü ele geçirmeyi düşündüklerini' de sözlerine ekledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Savaş bitti! Petrol fiyatları çakıldı
