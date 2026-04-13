Motorine indirim geldi

Akaryakıt ürünlerinden olan motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,35 lira indirim geldi.

Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 19:03
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 19:09
Kaynak: Haber Merkezi
Motorine indirim geldi

Petroldeki son dönemdeki gerilemenin etkisiyle birlikte 14 Nisan 2026 Salı gününden itibaren motorine litre başına 4,35 lira indirim yapıldı.

İndirim yarından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorin 72,21 liraya, Ankara'da 73,34 liraya, İzmir'de 73,62 liraya düştü.

