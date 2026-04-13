Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Motorine indirim geldi
Akaryakıt ürünlerinden olan motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,35 lira indirim geldi.
Petroldeki son dönemdeki gerilemenin etkisiyle birlikte 14 Nisan 2026 Salı gününden itibaren motorine litre başına 4,35 lira indirim yapıldı.
İndirim yarından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da motorin 72,21 liraya, Ankara'da 73,34 liraya, İzmir'de 73,62 liraya düştü.
Çok Okunanlar