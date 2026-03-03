Motorin ve benzine zam beklentisi: Fiyatları nasıl etkileyecek?
Motorin ve benzin fiyatlarında beklenen artış, Brent petrol ve döviz kuru hareketliliğinin etkisiyle akaryakıt piyasasında yeni seviyeleri gündeme taşıdı. Motorine 6,69 TL, benzine 1,71 TL zam öngörülürken İstanbul’da litre fiyatlarının hangi seviyeye çıkacağı merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 18:43
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanma, 3 Mart 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini gündeme getirdi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 TL artış bekleniyor. Benzin grubunda ise 1,71 TL zam öngörülüyor. Artışların pompa fiyatlarına yansımasıyla büyükşehirlerde yeni eşiklerin aşılması bekleniyor.
Motorinde artış oranı yüzde 10,5 seviyesinde hesaplanırken bazı şehirlerde litre fiyatının 70 TL’ye yaklaşabileceği belirtiliyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirket ve illere göre farklılık gösterebiliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de beklenen fiyatlar
Zam sonrası İstanbul’da motorin litre fiyatının ortalama 67,07 TL’ye, benzinin ise 60,09 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ankara’da motorinin 68,16 TL, benzinin 61,03 TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor. İzmir’de ise motorinin 68,43 TL, benzinin 61,31 TL olması bekleniyor.
Mevcut fiyatlar 3 Mart 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinde 58,34 TL, motorinde 60,39 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda benzin 58,18 TL, motorin 60,23 TL, LPG ise 29,49 TL’den satılıyor. Ankara’da benzin 59,28 TL, motorin 61,49 TL; İzmir’de ise benzin 59,56 TL, motorin 61,76 TL seviyesinde yer alıyor.
Petrol ve kur hareketi belirleyici oluyor
Brent petroldeki yükselişin yanı sıra döviz kuru hareketliliği, rafineri çıkış fiyatları üzerinden akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına yansımasının sürmesi bekleniyor.
