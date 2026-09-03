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Kirada tavan zam oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Eylül ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 31.79 oldu

Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:21
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 10:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kirada tavan zam oranı belli oldu

Kiracıların merakla beklediği oranlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belirlendi.

TÜİK'in 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı.

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte Eylül ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.79 olarak hesaplandı.

Geçen ay kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,90 olarak gerçekleşmişti. 2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Daha sonra bu uygulama kaldırıldı.

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