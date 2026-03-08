Gram ve çeyrek altın 8 Mart 2026'ya hangi seviyede başladı?
Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 09:02
Altın fiyatları 8 Mart 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Küresel piyasalarda ons altın hareketliliği ile birlikte Türkiye’de gram ve çeyrek altın fiyatları da günün ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.
Günün ilk saatlerinde açıklanan piyasa verilerine göre gram altın 7.301,96 TL seviyesinde satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 12.273 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 5.153,60 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.
Gram altın 7.300 TL seviyesinde
Serbest piyasa verilerine göre gram altın 8 Mart 2026 Pazar günü 7.301,96 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. İç piyasada altın fiyatları küresel ons fiyatındaki hareketler ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte şekilleniyor.
Çeyrek ve yarım altın fiyatları
Piyasada küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın 12.273 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Yarım altın ise aynı saatlerde 24.539 TL seviyesinde bulunuyor.
Tam altın satış fiyatı 48.747,81 TL olarak kaydedilirken, Cumhuriyet altını 48.853 TL seviyesinde işlem görüyor.
Ons altın fiyatı
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 5.153,60 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel altın fiyatları ABD ekonomisine ilişkin veriler, merkez bankalarının para politikası adımları ve jeopolitik gelişmelerle birlikte yakından izleniyor.
Güncel altın fiyatları
8 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
Gram altın: 7.301,96 TL
Çeyrek altın: 12.273,00 TL
Yarım altın: 24.539,00 TL
Tam altın: 48.747,81 TL
Cumhuriyet altını: 48.853,00 TL
Gremse altın: 122.243,36 TL
Ons altın: 5.153,60 dolar
Piyasalarda altın fiyatlarının seyri yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından gün boyunca izlenmeye devam ediyor.
Çok Okunanlar