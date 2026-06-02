Enerji fiyatlarında Türkiye'den Avrupa'ya fark!

Türkiye, tüm dünyada yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 09:03
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 09:05
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'de devlet indirimiyle konutlara Avrupa'nın en düşük fiyatlı elektrik ve doğalgazı sağlanıyor. Türkiye, kaynak çeşitliliği sayesinde, indirimsiz maliyetlerini de Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor. Euronews haberine göre, Avrupa'da konutlarda tüketilen elektrik kilovat fiyatları, en yüksek İrlanda'da 0.40, Almanya'da 0.39 euro. En düşük fiyatlar ise Bulgaristan'da 0.14, Macaristan'da 0.11 euro.
Türkiye'de konut aboneleri için devlet destekli indirimli (aylık 240 kw altı tüketim) kademede tüm vergiler ve dağıtım bedeli dahil 1 kilovat elektrik fiyatı ortalama 3.24 TL; yüksek kademe (aylık 417 kw üzeri tüketim) fiyatı ise 4.86 TL. Aylık tüketimi daha da yüksek olan abonelerden devlet desteği kaldırılıyor ve kw fiyatı 5,84 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar, 1 Haziran 2026 döviz kuruyla düşük tarifede kw başına yaklaşık 0.0605 euro, yüksek tarifede yaklaşık 0.0908 euroya karşılık geliyor.
Devlet indirimi kaldırıldığında elektriğin gerçek fiyatı düşük tarifede kilovat başına 7.53 TL (0,1406 euro), yüksek tarifede ise 7.59 TL (0,1418 euro) oluyor.
Böylece Türkiye'de elektrik fiyatı Avrupa'daki en düşük fiyattan, düşük kademede yaklaşık yüzde 45, yüksek kademede ise yaklaşık yüzde 25 daha ucuz. İndirimsiz gerçek fiyatları da Avrupa listesinde sondan 3. Bulgaristan ile aynı seviyede bulunuyor.
DOĞALGAZDA DA AYNI TABLO
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa'da konutlar için doğalgaz metreküp fiyatları en yüksek İsveç'te 2.22 euro, en düşük ise Macaristan'da 0.36 euro olarak faturalara yansıyor. BOTAŞ verilerine göre; Türkiye'de Mayıs 2026 itibarıyla konutlarda doğalgaz metreküp fiyatı ise (illere göre değişmekle birlikte) düşük tarifede ortalama 14-16.60 TL (ortalama yaklaşık 0.30 euro), yüksek tarifede ise ortalama 21.15-25.40 TL (ortalama yaklaşık 0.45 euro) arasında seyrediyor. Buna göre Türkiye'de konut aboneleri Avrupa'daki en ucuz fiyattan doğalgaz kullanıyor. Türkiye doğalgazın gerçek maliyetini 0.49 euro ile yine Avrupa'daki en düşük tüketim fiyatlı ülkenin seviyesinde tutabiliyor.
EN UCUZ BENZİN TÜRKİYE'DE
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına ise devlet desteği uygulanmıyor, sadece ithal petrol maliyetindeki yükseliş pompa fiyatlarına yansıtılırken, vergi payı düşürülerek aşırı artışlar önleniyor. Böylece Türkiye, savaşta olan Ukrayna ve izole ekonomiler Rusya ve Belarus hariç Avrupa'nın en ucuz benzinini tüketiyor. 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla, Avrupa'da en pahalı benzini Danimarka (2.5 euro) ve Hollanda (2.39 euro) kullanıyor. En düşük benzin fiyatı ise Bulgaristan (1.53 euro), Polonya (1.51 euro) ve Malta'da (1.34 euro). Kıta Avrupa'sında en düşük benzin fiyatı ise Rusya (0.81 euro) ve Belarus'ta (0.84 euro) uygulanıyor.
Fransa'da serbest piyasada benzin 2,11 euro olsa da, Total gibi petrol devleri özel anlaşmalarla enflasyon baskısını azaltmak amacıyla benzini 1.99 euro tavan fiyat sınırı koydu, bu fiyattan satıyor. Türkiye'de ise illere göre değişse de ortalama benzin fiyatı 65 TL (1,21 euro) civarında.
VERGİ YÜKÜ DE DÜŞÜK
Pompa fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü sıralamasında da zirvede Hollanda, en sonda ise Türkiye bulunuyor. Hollanda'da bir litre benzin fiyatının yüzde 59.5'i, İtalya'da yüzde 56.8'i, Fransa'da yüzde 55.2'si, Almanya'da ise yüzde 54.1'i vergiden oluşuyor. Türkiye'de ise bu oran İspanya'daki yüzde 41'den sonra yüzde 38.5 ile en düşük seviyede. Buna rağmen, asgari gelir düzeyine göre alınabilen benzin miktarı bakımından ise Türkiye en son sırada geliyor. Kaynak: Akşam Gazetesi
Enerji fiyatlarında Türkiye'den Avrupa'ya fark!
AVRUPA'DA BENZİN LİTRE FİYATLARI
Danimarka: 2,50 euro
Hollanda: 2,39 euro
Finlandiya: 2,19 euro
Yunanistan: 2,14 euro
Fransa: 2,11 euro
Norveç: 2,10 euro
Portekiz: 2,02 euro
İtalya: 1,96 euro
Almanya: 1,94 euro
Belçika: 1,94 euro
İngiltere: 1,84 euro
İrlanda: 1,83 euro
Litvanya: 1,82 euro
Romanya: 1,82 euro
Avusturya: 1,81 euro
Slovakya: 1,80 euro
Çekya: 1,78 euro
İsveç: 1,74 euro
Hırvatistan: 1,72 euro
Slovenya: 1,70 euro
Macaristan: 1,68 euro
Monako: 1,65 euro
Sırbistan: 1,64 euro
Kıbrıs (Rum): 1,59 euro
Moldova: 1,56 euro
Bulgaristan: 1,53 euro
Polonya: 1,51 euro
Ukrayna: 1,47 euro
Bosna-Hersek: 1,38 euro
Malta: 1,34 euro
Türkiye: 1,21 euro
AVRUPA'DA ELEKTRİK KİLOVAT FİYATLARI
İrlanda: 0,40 euro
Almanya: 0,39 euro
Belçika: 0,35 euro
Danimarka: 0,33 euro
Avusturya: 0,33 euro
Çekya: 0,32 euro
İtalya: 0,30 euro
Romanya: 0,29 euro
Kıbrıs (Rum): 0,28 euro
İsveç: 0,27 euro
Polonya: 0,27 euro
İspanya: 0,27 euro
Lüksemburg: 0,27 euro
Fransa: 0,26 euro
Hollanda: 0,26 euro
Letonya: 0,25 euro
Portekiz: 0,24 euro
Yunanistan: 0,24 euro
Estonya: 0,27 euro
Finlandiya: 0,27 euro
Slovenya: 0,21 euro
Litvanya: 0,20 euro
Slovakya: 0,19 euro
Hırvatistan: 0,17 euro
Bulgaristan: 0,14 euro
Malta: 0,13 euro
Türkiye: 0,14 euro
Macaristan: 0,11 euro
AVRUPA'DA DOĞALGAZ METREKÜP FİYATLARI
İsveç: 2,22 euro
Hollanda: 1,82 euro
İtalya: 1,57 euro
İrlanda: 1,45 euro
Fransa: 1,32 euro
Almanya: 1,28 euro
Belçika: 1,21 euro
Avusturya: 1,18 euro
İspanya: 1,12 euro
Çekya: 1,08 euro
Portekiz: 1,02 euro
Yunanistan: 0,98 euro
Polonya: 0,88 euro
Slovakya: 0,74 euro
Romanya: 0,60 euro
Hırvatistan: 0,58 euro
Bulgaristan: 0,52 euro
Türkiye: 0,49 euro
Macaristan: 0,36 euro
