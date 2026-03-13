Bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor... İşte gün gün ödeme listesi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemelerine ilişkin takvim netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme süreci yarın itibarıyla başlarken, tüm ödemelerin 19 Mart'a kadar tamamlanması hedefleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:49
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 09:46
Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemeleri yarın itibarıyla başlıyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin maaş ve bayram ikramiyeleri, belirlenen ödeme takvimine göre banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme sürecinin 19 Mart’a kadar tamamlanması planlanıyor.
SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR
SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci yarın itibarıyla başlayacak.
Bu kapsamda maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20’si olan SSK emeklilerinin aylıkları ve bayram ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak.
Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri ise 15 Mart’ta banka hesaplarına aktarılmış olacak.
Ödeme günü 24, 25 ve 26 olan emeklilere ise 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri de belirlenen takvime göre yapılacak.
Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart’ta, ödeme günü 27 ve 28 olanlara ise 18 Mart tarihinde ödemeler hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ TEK SEFERDE YAPILACAK
Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde ödenecek.
Bu kapsamda Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına aktarılacak.
