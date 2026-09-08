Dünya devleri Türkiye'de buluşacak! 143 ülkeden 60 bin katılımcı
Dünya devleri Türkiye'de buluşacak! 143 ülkeden 60 bin katılımcı
Global Marketing Summit 2026, 'Pazarlamanın Yeni Çağı: İnsan Deneyimi ve Yapay Zeka Gücüyle Marka Başarısını İnşa Etmek' temasıyla 14-15 Ekim'de İstanbul'da dünya çapındaki pazarlama liderlerini ve uluslararası konuşmacıları bir araya getirecek. Geçen yıl 5 binden fazla fiziki katılımcıyı ağırlayan ve 143 ülkeden 60 binden fazla pazarlama profesyoneline dijital olarak ulaşan zirve, bu yıl 14-15 Ekim'de düzenlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 10:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford iş ortaklığıyla düzenlenen Global Marketing Summit 2026, bu yıl "Pazarlamanın Yeni Çağı: İnsan Deneyimi ve Yapay Zeka Gücüyle Marka Başarısını İnşa Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek.
Geçen yıl 5 binden fazla fiziki katılımcıyı ağırlayan ve 143 ülkeden 60 binden fazla pazarlama profesyoneline dijital olarak ulaşan zirve, bu yıl 14-15 Ekim'de düzenlenecek.
İş dünyasının pazarlama liderlerini ve uluslararası yazarları aynı platformda buluşturacak zirve, sektör profesyonellerine iki gün boyunca içerik sunacak. Zirvede gerçekleştirilecek fiziki oturumlarının yanı sıra, çevrim içi platformu da 14-17 Ekim arasında da fiziki katılım için kayıt yaptıran katılımcıların erişimine açılacak. Platformdaki içeriklere katılımcılar için ömür boyu erişim imkanı sunulacak.
Zirvede, The Coca-cola Company Geçmiş Dönem Başkan Yardımcısı (EVP) ve Coca-cola İnternational Geçmiş Dönem Başkanı Ahmet Bozer, Five Guys International Kreatif Direktörü Hugo Duyvestyn, The Heineken Company Global Dijital Tüketici İnovasyonu Başkanı Natacha Volpini, Karl Lagerfeld Mağaza Tasarımı ve Geliştirme Direktörü Djurdja Milutinovic, Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu, VML Global Strateji Direktörü Ana Alonso Campuzano, Dentsu Benelux Üst Yöneticis (CEO) Boris Nihom, Wink Kreatif Yönetim Başkanı David de Bruijn gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.
Etkinlik kapsamında CEO'ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımıyla "CMO Circle Özel Öğle Yemeği" altıncı kez gerçekleştirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Marketing Summit Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, katılımcılara yalnızca bir zirve değil, bütünsel ve yüksek standartlı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Ferik, sektörün zirveye her yıl artarak gösterdiği yoğun ilginin kendileri için son derece değerli olduğunu kaydetti.
Markaların yeni para biriminin "güven" olduğuna işaret eden Ferik, bu yıl, FutureBright Group ve RepMan ile güçlerini birleştirdiklerini ve Trusted Brand Awards'ı hayata geçirdiklerini anlattı.
Ferik, Türkiye'de ağustos-eylül aylarında 17 bin 200 kişiyle gerçekleştirilen saha çalışması Trusted Brands araştırmasının, sektörün nabzını tutacak kıymetli bir işbirliği ürünü olduğunu aktardı.
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Dünya devleri Türkiye'de buluşacak! 143 ülkeden 60 bin katılımcı
Global Marketing Summit 2026, 'Pazarlamanın Yeni Çağı: İnsan Deneyimi ve Yapay Zeka Gücüyle Marka Başarısını İnşa Etmek' temasıyla 14-15 Ekim'de İstanbul'da dünya çapındaki pazarlama liderlerini ve uluslararası konuşmacıları bir araya getirecek. Geçen yıl 5 binden fazla fiziki katılımcıyı ağırlayan ve 143 ülkeden 60 binden fazla pazarlama profesyoneline dijital olarak ulaşan zirve, bu yıl 14-15 Ekim'de düzenlenecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford iş ortaklığıyla düzenlenen Global Marketing Summit 2026, bu yıl "Pazarlamanın Yeni Çağı: İnsan Deneyimi ve Yapay Zeka Gücüyle Marka Başarısını İnşa Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek.
Geçen yıl 5 binden fazla fiziki katılımcıyı ağırlayan ve 143 ülkeden 60 binden fazla pazarlama profesyoneline dijital olarak ulaşan zirve, bu yıl 14-15 Ekim'de düzenlenecek.
İş dünyasının pazarlama liderlerini ve uluslararası yazarları aynı platformda buluşturacak zirve, sektör profesyonellerine iki gün boyunca içerik sunacak. Zirvede gerçekleştirilecek fiziki oturumlarının yanı sıra, çevrim içi platformu da 14-17 Ekim arasında da fiziki katılım için kayıt yaptıran katılımcıların erişimine açılacak. Platformdaki içeriklere katılımcılar için ömür boyu erişim imkanı sunulacak.
Zirvede, The Coca-cola Company Geçmiş Dönem Başkan Yardımcısı (EVP) ve Coca-cola İnternational Geçmiş Dönem Başkanı Ahmet Bozer, Five Guys International Kreatif Direktörü Hugo Duyvestyn, The Heineken Company Global Dijital Tüketici İnovasyonu Başkanı Natacha Volpini, Karl Lagerfeld Mağaza Tasarımı ve Geliştirme Direktörü Djurdja Milutinovic, Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu, VML Global Strateji Direktörü Ana Alonso Campuzano, Dentsu Benelux Üst Yöneticis (CEO) Boris Nihom, Wink Kreatif Yönetim Başkanı David de Bruijn gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.
Etkinlik kapsamında CEO'ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımıyla "CMO Circle Özel Öğle Yemeği" altıncı kez gerçekleştirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Marketing Summit Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, katılımcılara yalnızca bir zirve değil, bütünsel ve yüksek standartlı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Ferik, sektörün zirveye her yıl artarak gösterdiği yoğun ilginin kendileri için son derece değerli olduğunu kaydetti.
Markaların yeni para biriminin "güven" olduğuna işaret eden Ferik, bu yıl, FutureBright Group ve RepMan ile güçlerini birleştirdiklerini ve Trusted Brand Awards'ı hayata geçirdiklerini anlattı.
Ferik, Türkiye'de ağustos-eylül aylarında 17 bin 200 kişiyle gerçekleştirilen saha çalışması Trusted Brands araştırmasının, sektörün nabzını tutacak kıymetli bir işbirliği ürünü olduğunu aktardı.
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