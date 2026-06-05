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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, döviz kurları, altın ve fonların haftalık performansları belli oldu. Haftalık bazda BIST 100 endeksi yüzde 0,23, dolar/TL yüzde 0,39 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 2,58 ve avro/TL yüzde 0,15 geriledi.

Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 22:01
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 22:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 13.661,82 puanı, en yüksek 14.219,96 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 13.694,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,23 değer kazandı.

Altın fiyatlarında haftalık düşüş yaşandı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,58 gerileyerek 6 bin 469 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 düşüşle 43 bin 592 lira olarak kaydedildi.

Geçen hafta sonunda 11 bin 122 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın, yüzde 2,57 değer kaybederek 10 bin 836 liraya geriledi.

Dolar yükseldi, avro geriledi

ABD doları haftayı yüzde 0,39 artışla 46,0840 liradan tamamladı. Avro/TL ise aynı dönemde yüzde 0,15 düşüş göstererek 53,3680 liraya indi.

Döviz piyasasında haftalık bazda dolar yükseliş kaydederken, avro sınırlı gerileme gösterdi.

Fonlarda en yüksek getiri hisse senedi fonlarından geldi

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,26 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,78 yükseldi.

Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 1,86 ile hisse senedi fonları sağladı.

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