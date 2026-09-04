Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,30 düşüşle 14.012,42 puandan tamamlarken, Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 3,77 değer kaybetti. Aynı dönemde dolar/TL ve avro/TL sınırlı yükselirken yatırım ve emeklilik fonlarında düşüş kaydedildi. Piyasalarda gelecek haftanın işlemlerinde endeks, değerli metaller, döviz kurları ve fonların seyri izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 19:30
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 19:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 13.876,66, en yüksek 14.662,89 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,30 değer kaybederek haftayı 14.012,42 puandan kapattı.
Haftalık işlem aralığında endeksin en düşük ve en yüksek seviyesi arasında 786,23 puanlık fark oluştu. Böylece pay piyasasında haftalık performans negatif bölgede gerçekleşti.
Gram altın ve Cumhuriyet altını geriledi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 3,77 azalarak 6 bin 890 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,78 düşüşle 44 bin 952 liraya geriledi.
Önceki hafta sonunda 11 bin 720 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 3,72 değer kaybıyla 11 bin 284 liraya düştü. Böylece gram, Cumhuriyet ve çeyrek altında haftalık bazda düşüş kaydedildi.
Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı
Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,41 artarak 48,4400 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,05 yükselişle 56,2590 liraya ulaştı.
Haftalık veriler, BIST 100 ve altındaki düşüşe karşılık dolar/TL ile avro/TL tarafında sınırlı artış yaşandığını gösterdi.
Fonlarda para piyasası kategorisi ayrıştı
Yatırım fonları hafta genelinde yüzde 1,77, emeklilik fonları ise yüzde 1,31 değer kaybetti. Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek haftalık getiri yüzde 0,72 ile para piyasası fonlarında gerçekleşti.
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Borsa ve altında haftalık kayıp öne çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,30 düşüşle 14.012,42 puandan tamamlarken, Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 3,77 değer kaybetti. Aynı dönemde dolar/TL ve avro/TL sınırlı yükselirken yatırım ve emeklilik fonlarında düşüş kaydedildi. Piyasalarda gelecek haftanın işlemlerinde endeks, değerli metaller, döviz kurları ve fonların seyri izlenecek.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 13.876,66, en yüksek 14.662,89 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,30 değer kaybederek haftayı 14.012,42 puandan kapattı.
Haftalık işlem aralığında endeksin en düşük ve en yüksek seviyesi arasında 786,23 puanlık fark oluştu. Böylece pay piyasasında haftalık performans negatif bölgede gerçekleşti.
Gram altın ve Cumhuriyet altını geriledi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 3,77 azalarak 6 bin 890 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,78 düşüşle 44 bin 952 liraya geriledi.
Önceki hafta sonunda 11 bin 720 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 3,72 değer kaybıyla 11 bin 284 liraya düştü. Böylece gram, Cumhuriyet ve çeyrek altında haftalık bazda düşüş kaydedildi.
Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı
Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,41 artarak 48,4400 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,05 yükselişle 56,2590 liraya ulaştı.
Haftalık veriler, BIST 100 ve altındaki düşüşe karşılık dolar/TL ile avro/TL tarafında sınırlı artış yaşandığını gösterdi.
Fonlarda para piyasası kategorisi ayrıştı
Yatırım fonları hafta genelinde yüzde 1,77, emeklilik fonları ise yüzde 1,31 değer kaybetti. Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek haftalık getiri yüzde 0,72 ile para piyasası fonlarında gerçekleşti.
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