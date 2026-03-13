Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapatırken altın da arttı
Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı. BIST 100 yüzde 2,35 artarken altın ve dolar değer kazandı, avro geriledi. Yatırım fonlarında en çok kazandıran kategori dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 22:02
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 22:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde 13.092,93 puandan kapanarak önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,35 yükseldi. Endeks hafta içinde en düşük 12.433,04 puanı, en yüksek 13.441,36 puanı gördü. Aynı dönemde altın ve dolar değer kazanırken avro geriledi. Haftalık performans verileri yatırım araçları arasındaki getiri dağılımını da ortaya koydu.
BIST 100 haftayı artışla tamamladı
Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Endeks, hafta içinde 12.433,04 puana kadar gerilerken 13.441,36 puana kadar yükseldi. Haftalık kapanış ise 13.092,93 puan oldu.
Böylece endeks, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,35 değer kazanmış oldu. Haftalık işlem aralığı yatırımcıların piyasa yönüne ilişkin beklentilerini yansıttı.
Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,60 artarak 7 bin 245 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 artışla 48 bin 792 liraya çıktı.
Geçen hafta sonunda 12 bin 63 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,60 yükselişle 12 bin 135 liraya ulaştı.
Döviz piyasasında dolar yükseldi avro geriledi
Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,29 artış gösterdi. Doların satış fiyatı 44,1890 liraya yükseldi.
Avro ise aynı dönemde yüzde 0,42 değer kaybederek 50,7570 liraya geriledi. Haftalık fiyat hareketleri döviz piyasasında farklı yönlü bir tablo ortaya koydu.
Yatırım fonlarında hisse senedi fonları öne çıktı
Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,59 yükselişle tamamlarken emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kazandı.
Kategori bazında incelendiğinde yatırım fonları içinde en yüksek getiriyi yüzde 1,19 ile hisse senedi fonları sağladı. Bu performans fon kategorileri arasındaki haftalık getiri farkını ortaya koydu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
