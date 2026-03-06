Bakan Uraloğlu açıkladı: O ülkelere uçuşlar durduruldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: O ülkelere uçuşlar durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 15:11
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 15:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu açıkladı: O ülkelere uçuşlar durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.' açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır." açıklamasında bulundu.
