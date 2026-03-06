SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Bakan Uraloğlu açıkladı: O ülkelere uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.' açıklamasında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 15:11
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 15:12
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver