Bakan Bayraktar: Zor bir sondaj ama yakın zamanda başlayacağız
Bakan Bayraktar: Zor bir sondaj ama yakın zamanda başlayacağız
Türkiye'nin enerji arama çalışmalarında yeni adres belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlanacağını açıkladı. Bölgede yapılacak çalışma, Türkiye'nin yeni petrol rezervleri bulma hedefinde dikkat çeken bir adım olarak öne çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:23
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 13:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Bayraktar katıldığı canlı yayın programında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin petrol arama çalışmalarında Karadeniz'de yeni bir dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yoğun şekilde çalıştığını belirterek Batı Karadeniz'de petrol hedefli yeni bir sondaj gerçekleştirileceğini duyurdu.
BATI KARADENİZ'DE PETROL ARANACAK
Bayraktar'ın açıklamasına göre Türkiye, mevcut rezervlerini üretime kazandırmanın yanı sıra yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfetmek için farklı bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bakan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yapılacak yeni çalışmanın yakın zamanda başlayacağını söyledi.
Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Petrol doğal gaz arama işinde bir taraftan bulduğumuz rezervleri üretime geçmesiyle alakalı bir süreç yaşıyoruz. Gemilerimiz yoğun bir şekilde buna çalışıyorlar, bunların bir tanesi Somali'de şu anda çalışıyor. Bir diğeri de Karadeniz'de üretim geliştirme programının yanı sıra yeni sahalar, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de tespit ettiğimiz sahalarda yeni sondajlar yapıyor. Dolayısıyla bir taraftan da biz aslında mevcut rezervlerimizi yeni rezerv katmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir petrol hedefli ümit ediyorum öyle olur bir sondaja başlayacağız. Biraz uzun sürecek, biraz zor bir sondaj ama Batı Karadeniz'de bir petrol hedefli bir sondaja yakın zamanda başlayacağız."
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Bakan Bayraktar: Zor bir sondaj ama yakın zamanda başlayacağız
Türkiye'nin enerji arama çalışmalarında yeni adres belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlanacağını açıkladı. Bölgede yapılacak çalışma, Türkiye'nin yeni petrol rezervleri bulma hedefinde dikkat çeken bir adım olarak öne çıkıyor.
Bakan Bayraktar katıldığı canlı yayın programında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin petrol arama çalışmalarında Karadeniz'de yeni bir dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yoğun şekilde çalıştığını belirterek Batı Karadeniz'de petrol hedefli yeni bir sondaj gerçekleştirileceğini duyurdu.
BATI KARADENİZ'DE PETROL ARANACAK
Bayraktar'ın açıklamasına göre Türkiye, mevcut rezervlerini üretime kazandırmanın yanı sıra yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfetmek için farklı bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bakan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yapılacak yeni çalışmanın yakın zamanda başlayacağını söyledi.
Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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