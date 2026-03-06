Bakan Bayraktar: Türkiye yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin son 5 yılda güneş ve rüzgar enerjisinde büyük bir atılım yaptığını belirterek toplam kurulu gücün 18 bin 423 megavattan 40 bin 689 megavata yükseldiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 13:11
Türkiye, son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli bir ivme yakaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde kurulu güç hızla artarken, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı da yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken son 5 yılda bu alanda önemli bir mesafe katetti.
GÜNEŞ ENERJİSİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ
Türkiye’nin 2021 yılında 7 bin 816 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, son 5 yılda yaklaşık yüzde 230 artarak 25 bin 827 megavata yükseldi.
Bu artış, güneş enerjisinin Türkiye’nin enerji üretiminde giderek daha önemli bir rol üstlenmeye başladığını gösterdi.
RÜZGAR ENERJİSİNDE KAPASİTE BÜYÜYOR
Türkiye’nin yatırım yaptığı bir diğer önemli yenilenebilir kaynak da rüzgar enerjisi oldu.
2021 yılında 10 bin 607 megavat olan rüzgar kurulu gücü, ocak ayı itibarıyla 14 bin 862 megavata ulaştı.
Böylece son 5 yılda güneş ve rüzgar enerjisinde toplam kurulu güç yaklaşık yüzde 121 artış gösterdi.
“YENİLENEBİLİR ENERJİDE SESSİZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgar enerjimizin potansiyelini önemli ölçüde değerlendirdik. Son 5 yılda güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücümüzü 18 bin 423 megavattan bu yılın başında 40 bin 689 megavata ulaştırdık. Yani, 5 yılda ikiye katladık.”
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 62,5’E ÇIKTI
Bayraktar, 2021 yılında yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 53,6 olduğunu hatırlatarak bu oranın önemli ölçüde yükseldiğini ifade etti.
“Yenilenebilir enerjinin toplum kurulu güç içindeki payını da önemli ölçüde yükselttik ve bugün itibariyle yüzde 62,5 seviyesine taşıdık.”
2035 HEDEFİ: 120 BİN MEGAVAT
Bakan Bayraktar, Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisinde 2035 yılı için 120 bin megavat kurulu güç hedefi bulunduğunu belirtti.
“Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirdik. Elektrik kurulu gücümüz, devreye alınacak yeni yatırımlarla her geçen gün artmaya devam edecek.”
