Altında 7 ayın dibi, bitcoin 60 bin doların altında
Altında 7 ayın dibi, bitcoin 60 bin doların altında
Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve güçlenen doların etkisiyle altının ons fiyatı 4 bin doların altına gerilerken, bitcoin 60 bin dolar psikolojik seviyesinin altına indi. ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasına ilişkin beklentiler, emtia ve dijital varlık piyasalarında satış baskısını artırdı.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 22:58
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 23:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde satışların hızlanmasıyla altının ons fiyatı yüzde 2,3’ün üzerinde düşüş kaydederek 3 bin 965 dolara kadar geriledi. Böylece kıymetli metal, 2025 yılı kasım ayından bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesinin altına indi.
Ocak ayı sonunda 5 bin 600 dolar sınırına yaklaşan altın, bu seviyeden itibaren yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. Son dönemde küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve yükselen tahvil getirileri, altın üzerindeki baskının temel unsurları arasında yer aldı.
Gümüşte de satış baskısı derinleşti
Emtia piyasalarında görülen düşüş eğilimi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Zirve seviyelerine göre yüzde 63 değer kaybeden gümüşün ons fiyatı, pazartesi günü aralık ayından bu yana ilk kez 60 doların altına geriledi.
Haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 4’ün üzerinde düşüş yaşayan gümüş, 58 dolar seviyesinden işlem gördü. Böylece değerli metallerde satış baskısı geniş bir alana yayıldı.
FED beklentileri ve doların yükselişi etkili oldu
Analistler, piyasalardaki satışların temel nedenlerinden birinin FED’in faiz artırımlarını sürdürebileceğine yönelik beklentiler olduğunu belirtiyor. Güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri, yatırımcıların risk iştahını azaltan unsurlar arasında gösteriliyor.
Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altının alternatif yatırım araçlarına kıyasla cazibesini azaltırken, doların güçlenmesi de dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından maliyetleri artırıyor.
Bitcoin 60 bin doların altına indi
Küresel piyasalardaki satış dalgası kripto para piyasalarında da etkisini gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3,67 azalarak 2 trilyon 60 milyar dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoin, son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 60 bin dolar seviyesinin altına indi. TSİ 20.15 itibarıyla 59 bin 756 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 9’u aştı.
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Altında 7 ayın dibi, bitcoin 60 bin doların altında
Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve güçlenen doların etkisiyle altının ons fiyatı 4 bin doların altına gerilerken, bitcoin 60 bin dolar psikolojik seviyesinin altına indi. ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasına ilişkin beklentiler, emtia ve dijital varlık piyasalarında satış baskısını artırdı.
Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde satışların hızlanmasıyla altının ons fiyatı yüzde 2,3’ün üzerinde düşüş kaydederek 3 bin 965 dolara kadar geriledi. Böylece kıymetli metal, 2025 yılı kasım ayından bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesinin altına indi.
Ocak ayı sonunda 5 bin 600 dolar sınırına yaklaşan altın, bu seviyeden itibaren yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. Son dönemde küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve yükselen tahvil getirileri, altın üzerindeki baskının temel unsurları arasında yer aldı.
Gümüşte de satış baskısı derinleşti
Emtia piyasalarında görülen düşüş eğilimi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Zirve seviyelerine göre yüzde 63 değer kaybeden gümüşün ons fiyatı, pazartesi günü aralık ayından bu yana ilk kez 60 doların altına geriledi.
Haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 4’ün üzerinde düşüş yaşayan gümüş, 58 dolar seviyesinden işlem gördü. Böylece değerli metallerde satış baskısı geniş bir alana yayıldı.
FED beklentileri ve doların yükselişi etkili oldu
Analistler, piyasalardaki satışların temel nedenlerinden birinin FED’in faiz artırımlarını sürdürebileceğine yönelik beklentiler olduğunu belirtiyor. Güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri, yatırımcıların risk iştahını azaltan unsurlar arasında gösteriliyor.
Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altının alternatif yatırım araçlarına kıyasla cazibesini azaltırken, doların güçlenmesi de dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından maliyetleri artırıyor.
Bitcoin 60 bin doların altına indi
Küresel piyasalardaki satış dalgası kripto para piyasalarında da etkisini gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3,67 azalarak 2 trilyon 60 milyar dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoin, son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 60 bin dolar seviyesinin altına indi. TSİ 20.15 itibarıyla 59 bin 756 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 9’u aştı.
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