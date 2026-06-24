Altın fiyatlarında sert geri çekilme neyi gösteriyor?
Altın fiyatlarında sert geri çekilme neyi gösteriyor?
Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş hız kazandı. Güvenli liman talebindeki zayıflama ve küresel risk algısındaki değişimlerin etkisiyle ons altın 4 bin dolar seviyesinin altına gerilerken, gram altın da 6 bin lira eşiğinin altına indi. Piyasa katılımcıları, fiyatlardaki geri çekilmenin ardından yeni denge seviyelerinin oluşup oluşmayacağını izliyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:09
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Son verilere göre Türkiye saati ile 16.10 itibarıyla ons altın 3.978 dolar seviyesine kadar geriledi. Günlük bazda yüzde 3,22 düşüş kaydeden değerli metal, son 7 ayın en düşük seviyesini test etti. Böylece yatırımcıların yakından takip ettiği 4 bin dolar seviyesi aşağı yönlü geçilmiş oldu.
Gram altında 6 bin liranın altı görüldü
Yurt içinde gram altın 5.980 lira seviyesinde işlem gördü. Günlük kayıp yüzde 2,64'e ulaşırken fiyatlar yeniden 6 bin lira sınırının altına geriledi.
Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yurt içi yatırımcıların yanı sıra küresel fonların pozisyonlarını da yakından ilgilendiriyor. Fiyatlamalarda küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcı tercihleri etkili olmaya devam ediyor.
Mart ayındaki zirvelerden uzaklaşıldı
Altın fiyatları 2026 yılının mart ayında tarihi zirvelerini görmüştü. Ons altın 5.250 dolar, gram altın ise 7.500 lira seviyelerine kadar yükselmişti.
Mevcut fiyatlarla karşılaştırıldığında ons altın zirve seviyesine göre yaklaşık 1.270 dolar geriledi. Bu düşüş, yüzde 24'ü aşan bir değer kaybına işaret ediyor. Gram altın ise yaklaşık 1.520 lira geri çekilirken zirveye göre kayıp oranı yüzde 20'ye yaklaştı.
Diğer altın türlerinde de satış baskısı etkili oldu
Piyasadaki düşüş eğilimi diğer altın türlerine de yansıdı. Çeyrek altın 9 bin 957 lira, yarım altın 19 bin 907 lira ve Cumhuriyet altını 39 bin 691 lira seviyelerinde işlem gördü.
Reşat altını yüzde 2,67 düşüşle 39 bin 560 liraya gerilerken, Ata altın yüzde 3,27 kayıpla 40 bin 834 liradan fiyatlandı. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5 bin 560 liraya inerken, 22 ayar altının gramı 5 bin 724 lira seviyesinde bulundu.
Diğer altın türlerinde ise 18 ayar altının gram fiyatı 4 bin 335 lira, 14 ayar altının gram fiyatı ise 4 bin 448 lira olarak işlem gördü.
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Altın fiyatlarında sert geri çekilme neyi gösteriyor?
Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş hız kazandı. Güvenli liman talebindeki zayıflama ve küresel risk algısındaki değişimlerin etkisiyle ons altın 4 bin dolar seviyesinin altına gerilerken, gram altın da 6 bin lira eşiğinin altına indi. Piyasa katılımcıları, fiyatlardaki geri çekilmenin ardından yeni denge seviyelerinin oluşup oluşmayacağını izliyor.
Son verilere göre Türkiye saati ile 16.10 itibarıyla ons altın 3.978 dolar seviyesine kadar geriledi. Günlük bazda yüzde 3,22 düşüş kaydeden değerli metal, son 7 ayın en düşük seviyesini test etti. Böylece yatırımcıların yakından takip ettiği 4 bin dolar seviyesi aşağı yönlü geçilmiş oldu.
Gram altında 6 bin liranın altı görüldü
Yurt içinde gram altın 5.980 lira seviyesinde işlem gördü. Günlük kayıp yüzde 2,64'e ulaşırken fiyatlar yeniden 6 bin lira sınırının altına geriledi.
Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yurt içi yatırımcıların yanı sıra küresel fonların pozisyonlarını da yakından ilgilendiriyor. Fiyatlamalarda küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcı tercihleri etkili olmaya devam ediyor.
Mart ayındaki zirvelerden uzaklaşıldı
Altın fiyatları 2026 yılının mart ayında tarihi zirvelerini görmüştü. Ons altın 5.250 dolar, gram altın ise 7.500 lira seviyelerine kadar yükselmişti.
Mevcut fiyatlarla karşılaştırıldığında ons altın zirve seviyesine göre yaklaşık 1.270 dolar geriledi. Bu düşüş, yüzde 24'ü aşan bir değer kaybına işaret ediyor. Gram altın ise yaklaşık 1.520 lira geri çekilirken zirveye göre kayıp oranı yüzde 20'ye yaklaştı.
Diğer altın türlerinde de satış baskısı etkili oldu
Piyasadaki düşüş eğilimi diğer altın türlerine de yansıdı. Çeyrek altın 9 bin 957 lira, yarım altın 19 bin 907 lira ve Cumhuriyet altını 39 bin 691 lira seviyelerinde işlem gördü.
Reşat altını yüzde 2,67 düşüşle 39 bin 560 liraya gerilerken, Ata altın yüzde 3,27 kayıpla 40 bin 834 liradan fiyatlandı. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5 bin 560 liraya inerken, 22 ayar altının gramı 5 bin 724 lira seviyesinde bulundu.
Diğer altın türlerinde ise 18 ayar altının gram fiyatı 4 bin 335 lira, 14 ayar altının gram fiyatı ise 4 bin 448 lira olarak işlem gördü.
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