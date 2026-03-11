Türkiye küresel trendleri tersine çevirdi: Hollanda’dan dev yatırım hamlesi
Gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımların azaldığı bir dönemde Türkiye, %12,2'lik artışla dünyadan pozitif ayrıştı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye'nin güçlü piyasa ekonomisine vurgu yaparak, Hollanda'nın 2025'te 2,8 milyar dolarlık yatırımla zirvedeki yerini koruduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:17
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 14:17
hurhaber.com
Türkiye ekonomisi, küresel yatırım iştahının azaldığı 2025-2026 döneminde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu piyasa yapısının ve stratejik konumunun Hollandalı yatırımcılar için ana cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirtti.
Türkiye yatırımda dünya trendlerini tersine çevirdi
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2025 raporuna göre, gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımlar %2 oranında gerilerken, Türkiye %12,2'lik bir artış kaydederek küresel eğilimin aksine bir büyüme sergiledi. Büyükelçi Wijnands, bu ayrışmanın nedenlerini şu sözlerle açıkladı:
"Türkiye, iyi işleyen bir piyasa ekonomisine sahiptir ve Avrupa Birliği'nin piyasa ekonomisi standartlarıyla yüksek düzeyde uyum göstermektedir. 2023 yılı ortasında başlatılan yeni ekonomi programı kapsamında uygulanan sıkı para politikası, enflasyon beklentilerinin düşürülmesi ve Türk lirasının istikrara kavuşturulması bakımından başarılı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılması uluslararası yatırımcı güvenini artırmıştır."
Hollanda 2,8 milyar dolarla ilk sırada yer aldı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi verilerine göre Hollanda, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu. 2002 yılından bu yana Hollandalı şirketlerin Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım miktarının 34 milyar dolara ulaştığını ifade eden Wijnands, şunları kaydetti:
"Bu rakam, Türkiye'ye yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %17'sine tekabül etmektedir. Türkiye'de kayıtlı Hollanda menşeli 3000'den fazla şirket bulunmaktadır. Türkiye'nin nitelikli iş gücü ve Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan köprü konumu, Hollandalı şirketlere önemli fırsatlar sunmaktadır."
Ticaret hacmi 14 milyar dolara yaklaştı
TÜİK ve TİM verilerine göre iki ülke arasındaki ticari ilişkiler 2026 yılında da ivme kaybetmeden devam ediyor. 2025 yılında 7,2 milyar dolara ulaşan ihracat rakamları, 2026'nın ilk ayında da geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 artışla 580 milyon doların üzerine çıktı. İhracatta tekstil, kimya ve otomotiv sektörleri başı çekerken; Hollanda'dan Türkiye'ye ise en çok demir-çelik ve makine aksamları gönderiliyor.
Yatırımcıların yeni rotası: Yenilenebilir enerji ve sağlık
Büyükelçi Wijnands, Hollandalı yatırımcıların öncelik verdiği sektörlerin çeşitlendiğine dikkat çekerek geleceğe dair beklentilerini paylaştı:
"Tarım, Hollandalı yatırımcıların Türkiye'de en fazla yatırım yaptığı öncü sektörlerden biridir. Ancak son yıllarda sağlık ve yenilenebilir enerjiye yönelim arttı. Önümüzdeki yıllarda özellikle deniz üstü rüzgâr enerjisi ve hidrojen alanlarında daha fazla yatırım beklemekteyiz. Tekstil sektörü de sürdürülebilir üretim yöntemleri konusunda ciddi fırsatlar sunuyor."
Gümrük Birliği ve "Made in Europe" mesajı
Avrupa Birliği'nin stratejik özerklik arayışlarına ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna da değinen Wijnands, Türkiye'nin Avrupa tedarik zinciriyle iç içe geçmiş yapısının her iki taraf için de kritik olduğunu vurguladı. Wijnands, "Sanayi Hızlandırıcı Yasası taslağında Gümrük Birliği çerçevesinin tanınmasından memnuniyet duyuyoruz" diyerek ekonomik bağların siyasi ve ticari modernizasyonla daha da güçlenebileceğine işaret etti.
