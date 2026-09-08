Trump ve Putin bir saat görüştü: Masada hangi konu vardı?
Trump ve Putin bir saat görüştü: Masada hangi konu vardı?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 8 Eylül 2026'da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'deki temasları ele alındı. İki liderin değerlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik diplomatik temasların devam eden süreci açısından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 18:43
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 18:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kremlin yetkilisi Yuriy Uşakov'un açıklamasına göre Putin ve Trump, ABD'li temsilcilerin Rusya ve Ukrayna'da gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Putin ile bir araya gelmelerinin ardından Kiev'e geçerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile temaslarda bulundu. Telefon görüşmesinde bu temaslarda ele alınan konular iki lider tarafından değerlendirildi.
Putin ile ABD'li temsilcilerin görüşmesi üç saat sürdü
Putin daha önce Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner ile Moskova'da görüşmüştü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaklaşık üç saat süren görüşmede Ukrayna krizi ile Rusya-ABD ikili ilişkilerinin ayrıntılı şekilde ele alındığını açıklamıştı.
Moskova'daki görüşmede Uşakov'un yanı sıra Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de Rus heyetinde yer aldı.
Diplomatik temaslar takip ediliyor
Moskova ve Kiev'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Putin ile Trump'ın doğrudan telefon görüşmesi yapması, taraflar arasındaki diplomatik temasların yeni aşamasını oluşturdu. Kremlin'in görüşmeye ilişkin açıklamalarının yanı sıra ABD tarafının temasların içeriğine yönelik yapacağı açıklamalar da sürecin devamında takip edilecek.
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Trump ve Putin bir saat görüştü: Masada hangi konu vardı?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 8 Eylül 2026'da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'deki temasları ele alındı. İki liderin değerlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik diplomatik temasların devam eden süreci açısından takip edilecek.
Kremlin yetkilisi Yuriy Uşakov'un açıklamasına göre Putin ve Trump, ABD'li temsilcilerin Rusya ve Ukrayna'da gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Putin ile bir araya gelmelerinin ardından Kiev'e geçerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile temaslarda bulundu. Telefon görüşmesinde bu temaslarda ele alınan konular iki lider tarafından değerlendirildi.
Putin ile ABD'li temsilcilerin görüşmesi üç saat sürdü
Putin daha önce Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner ile Moskova'da görüşmüştü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaklaşık üç saat süren görüşmede Ukrayna krizi ile Rusya-ABD ikili ilişkilerinin ayrıntılı şekilde ele alındığını açıklamıştı.
Moskova'daki görüşmede Uşakov'un yanı sıra Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de Rus heyetinde yer aldı.
Diplomatik temaslar takip ediliyor
Moskova ve Kiev'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Putin ile Trump'ın doğrudan telefon görüşmesi yapması, taraflar arasındaki diplomatik temasların yeni aşamasını oluşturdu. Kremlin'in görüşmeye ilişkin açıklamalarının yanı sıra ABD tarafının temasların içeriğine yönelik yapacağı açıklamalar da sürecin devamında takip edilecek.
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