Trump'tan seçim çıkışı: "Ülkemiz tamamen yok olabilir"
Trump'tan seçim çıkışı: "Ülkemiz tamamen yok olabilir"
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi ve 2028 başkanlık seçimlerini kazanması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokratların seçim zaferinin ülke açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini savunan Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi halinde başkanlık veto yetkisini kullanacağını söyledi. Trump, 2028 sonrasında ABD yönetimini devralabilecek isimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 19:52
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 19:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazeteci Miranda Devine'ın hazırladığı podcast programına katılan Trump, ABD'deki ara seçimler ve 2028 başkanlık yarışına ilişkin soruları yanıtladı. Demokrat Parti'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kazanması durumunda ülkenin geleceğinin tehlikeye gireceğini ileri sürdü.
Trump, "Eğer Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni, Senato'yu ve 2028'de başkanlığı kazanırsa ülkemiz tamamen yok olabilir" ifadelerini kullandı.
Seçim anketlerine de değinen Trump, kamuoyu araştırmalarının gerçek tabloyu yansıtmadığını iddia etti. Anketlerin hileli olduğunu düşündüğünü belirten Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerde başarılı olacağına inandığını söyledi.
Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi ihtimaline ilişkin de konuştu. Demokratların yasama organında kontrolü ele geçirmesi durumunda başkanlık yetkilerini kullanarak Kongre'den geçen düzenlemeleri veto edebileceğini belirtti.
"Kazanacağımıza inanıyorum ancak kazanamazsak her şeyi veto ederim. Herhalde 'Bay Veto' haline gelirim" diyen Trump, ilerleyen süreçte Demokratlarla anlaşmalar yapılabileceğini de ifade etti.
Trump'ın açıklamaları, ara seçimlerin ardından Kongre ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin nasıl şekillenebileceğine ilişkin görüşlerini ortaya koydu.
2028 sonrası için JD Vance ve Marco Rubio'yu işaret etti
ABD Başkanı, siyasi kariyerinin son döneminde bulunduğunu belirterek başkanlık görevinden ayrıldıktan sonraki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Anayasası'ndaki iki dönemlik başkanlık sınırı bulunmasaydı yeniden aday olmak isteyeceğini söyledi.
Trump, kendisinden sonra ülkeyi yönetebilecek isimler arasında Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu güçlü seçenekler olarak gösterdi.
"Benden sonra ülkeyi harika yönetecek birinin gelmesi gerek" ifadelerini kullanan Trump, başkanlık görevinin ardından yönetimin kim tarafından devralınacağının önemine dikkat çekti.
ABD'de 2026 ara seçimleri, Temsilciler Meclisinin tamamının ve Senatonun yaklaşık üçte birinin yenilenmesini kapsıyor. Seçimlerin ardından Kongre'deki çoğunluk dağılımı, Trump yönetiminin kalan görev süresindeki yasama faaliyetlerini etkileyecek.
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Trump'tan seçim çıkışı: "Ülkemiz tamamen yok olabilir"
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi ve 2028 başkanlık seçimlerini kazanması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokratların seçim zaferinin ülke açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini savunan Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi halinde başkanlık veto yetkisini kullanacağını söyledi. Trump, 2028 sonrasında ABD yönetimini devralabilecek isimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Gazeteci Miranda Devine'ın hazırladığı podcast programına katılan Trump, ABD'deki ara seçimler ve 2028 başkanlık yarışına ilişkin soruları yanıtladı. Demokrat Parti'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kazanması durumunda ülkenin geleceğinin tehlikeye gireceğini ileri sürdü.
Trump, "Eğer Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni, Senato'yu ve 2028'de başkanlığı kazanırsa ülkemiz tamamen yok olabilir" ifadelerini kullandı.
Seçim anketlerine de değinen Trump, kamuoyu araştırmalarının gerçek tabloyu yansıtmadığını iddia etti. Anketlerin hileli olduğunu düşündüğünü belirten Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerde başarılı olacağına inandığını söyledi.
Kongre'de çoğunluk değişirse veto yetkisini kullanacak
Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi ihtimaline ilişkin de konuştu. Demokratların yasama organında kontrolü ele geçirmesi durumunda başkanlık yetkilerini kullanarak Kongre'den geçen düzenlemeleri veto edebileceğini belirtti.
"Kazanacağımıza inanıyorum ancak kazanamazsak her şeyi veto ederim. Herhalde 'Bay Veto' haline gelirim" diyen Trump, ilerleyen süreçte Demokratlarla anlaşmalar yapılabileceğini de ifade etti.
Trump'ın açıklamaları, ara seçimlerin ardından Kongre ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin nasıl şekillenebileceğine ilişkin görüşlerini ortaya koydu.
2028 sonrası için JD Vance ve Marco Rubio'yu işaret etti
ABD Başkanı, siyasi kariyerinin son döneminde bulunduğunu belirterek başkanlık görevinden ayrıldıktan sonraki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Anayasası'ndaki iki dönemlik başkanlık sınırı bulunmasaydı yeniden aday olmak isteyeceğini söyledi.
Trump, kendisinden sonra ülkeyi yönetebilecek isimler arasında Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu güçlü seçenekler olarak gösterdi.
"Benden sonra ülkeyi harika yönetecek birinin gelmesi gerek" ifadelerini kullanan Trump, başkanlık görevinin ardından yönetimin kim tarafından devralınacağının önemine dikkat çekti.
ABD'de 2026 ara seçimleri, Temsilciler Meclisinin tamamının ve Senatonun yaklaşık üçte birinin yenilenmesini kapsıyor. Seçimlerin ardından Kongre'deki çoğunluk dağılımı, Trump yönetiminin kalan görev süresindeki yasama faaliyetlerini etkileyecek.
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