Trump'tan İran açıklaması: Sonuna yaklaştık

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, 'Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 07:41
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 07:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.
Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." yanıtını verdi.
"İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "doğrudan haber aldığını" kaydetti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
03.00 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ordusunun Mayıs ayının başından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden 900 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan ticari gemilerin geçişini kolaylaştırdığını açıkladı.
02.39 ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.
02.30 Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, ABD'yi, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda tırmanan gerilim nedeniyle "İran'ın Husilere sağladığı silah, finansman ve askeri uzmanlık akışını" durdurmak için somut adımlar atmaya çağırdı.
02.12 Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişiminin "şiddetle kınandığı" bildirildi.
00.00 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ABD'ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor." dedi.
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Trump'tan İran açıklaması: Sonuna yaklaştık
ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, 'Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz.' dedi.
Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.
Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." yanıtını verdi.
"İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "doğrudan haber aldığını" kaydetti.
03.00 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ordusunun Mayıs ayının başından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden 900 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan ticari gemilerin geçişini kolaylaştırdığını açıkladı.
02.39 ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.
02.30 Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, ABD'yi, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda tırmanan gerilim nedeniyle "İran'ın Husilere sağladığı silah, finansman ve askeri uzmanlık akışını" durdurmak için somut adımlar atmaya çağırdı.
02.12 Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişiminin "şiddetle kınandığı" bildirildi.
00.00 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ABD'ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor." dedi.
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