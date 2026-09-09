Trump’tan İran açıklaması: Müzakere gündemde değil
Trump’tan İran açıklaması: Müzakere gündemde değil
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerenin Washington yönetiminin mevcut gündeminde bulunmadığını açıkladı. Müzakere ihtimalini tamamen dışlamayan Trump, devam eden savaşın ABD’deki seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Trump’ın seçim sonrasına ilişkin sözleri, İran politikasında izlenecek takvimi gündemde tutacak.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 22:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, İran ile yürütülebilecek olası diplomatik temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, “İran ile müzakere düşünmüyoruz” ifadesini kullandı. Bir müzakerenin gerçekleşebileceğini belirten Trump, bunun mevcut gündemlerinde yer alan bir konu olmadığını kaydetti.
ABD Başkanı’nın açıklaması, İran ile olası görüşmeler konusunda kesin bir müzakere takvimi ortaya koymadı. Trump’ın sözlerinde diplomatik temas ihtimali tamamen kapatılmazken, mevcut yaklaşımın müzakere sürecine odaklanmadığı belirtildi.
Trump seçim sonrasını işaret etti
Trump, açıklamasında devam eden savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin de zamanlama verdi. “Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek” diyen Trump, seçimlerin ardından sürecin biteceğini ifade etti.
Trump, savaşın seçim sonrasında hangi adımlarla veya hangi koşullar altında sona ereceğine ilişkin açıklamasında ayrıntı paylaşmadı. İran ile olası müzakerenin bu takvimde nasıl bir rol oynayacağına dair de bilgi vermedi.
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Trump’tan İran açıklaması: Müzakere gündemde değil
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerenin Washington yönetiminin mevcut gündeminde bulunmadığını açıkladı. Müzakere ihtimalini tamamen dışlamayan Trump, devam eden savaşın ABD’deki seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Trump’ın seçim sonrasına ilişkin sözleri, İran politikasında izlenecek takvimi gündemde tutacak.
Trump, İran ile yürütülebilecek olası diplomatik temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, “İran ile müzakere düşünmüyoruz” ifadesini kullandı. Bir müzakerenin gerçekleşebileceğini belirten Trump, bunun mevcut gündemlerinde yer alan bir konu olmadığını kaydetti.
ABD Başkanı’nın açıklaması, İran ile olası görüşmeler konusunda kesin bir müzakere takvimi ortaya koymadı. Trump’ın sözlerinde diplomatik temas ihtimali tamamen kapatılmazken, mevcut yaklaşımın müzakere sürecine odaklanmadığı belirtildi.
Trump seçim sonrasını işaret etti
Trump, açıklamasında devam eden savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin de zamanlama verdi. “Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek” diyen Trump, seçimlerin ardından sürecin biteceğini ifade etti.
Trump, savaşın seçim sonrasında hangi adımlarla veya hangi koşullar altında sona ereceğine ilişkin açıklamasında ayrıntı paylaşmadı. İran ile olası müzakerenin bu takvimde nasıl bir rol oynayacağına dair de bilgi vermedi.
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