Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı üzerinden sert mesaj
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Hürmüz Boğazı’nda artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın ABD gemilerine saldırması halinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirtti. Fox News’e konuşan Trump, ABD donanmasına ait gemilere yönelik olası saldırı senaryosuna dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 22:29
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 22:32
Gerilim, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bir olaya ilişkin yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. CENTCOM, İran’a ait unsurların ticari gemilere ve ABD savaş gemilerine saldırdığını bildirirken, buna karşılık 6 İran botunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Altı botun batırıldığı iddiası
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’a ait botların “sivil gemileri hedef aldığı” gerekçesiyle müdahale edildiğini ve toplam 6 botun batırıldığını açıkladı. Açıklamada, operasyonun bölgedeki ticari deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
İran basınında farklı iddialar yer aldı
İran’a yakın kaynaklar ise olaylara ilişkin farklı bir tablo ortaya koydu. Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre, İran ordusunun ABD donanmasına ait bir gemiyi Hürmüz Boğazı’nda tespit ettiği ve geminin radarını kapatarak bölgeye yaklaşmaya çalıştığı öne sürüldü.
Haberde, İran tarafından söz konusu gemiye uyarı mesajları gönderildiği, uyarılara yanıt alınamaması üzerine geminin çevresine seyir füzesi, insansız hava aracı ve roket atışları yapıldığı aktarıldı. İran tarafı, müdahalenin “uyarı amaçlı” olduğunu bildirdi.
ABD iddiaları reddetti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın ABD savaş gemisine füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, ABD unsurlarına yönelik doğrudan bir füze saldırısının gerçekleşmediği ifade edildi.
