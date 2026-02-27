Trump’tan İran’a askeri müdahale mesajı

Trump’ın İran açıklaması sonrası ABD-İran gerilimi yeniden gündemde. Askeri müdahale ihtimali ve Viyana’da planlanan dördüncü tur görüşmeler dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 21:30
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 21:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilim ve müzakere sürecine ilişkin Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu. Trump, İran’a yönelik olası askeri müdahale ihtimali hakkında konuşarak, “Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir” ifadelerini kullandı. Açıklama, ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerin üçüncü turunun tamamlanmasının ardından geldi. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan dördüncü tur temasların sürece nasıl yön vereceği yakından izleniyor.
ABD-İran hattında müzakere süreci
ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar, Umman’ın arabuluculuğunda yürütülüyor. Üçüncü tur görüşmelerin tamamlandığı, dördüncü tur müzakerelerin ise Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi.
Taraflar arasında özellikle nükleer program başlığı öne çıkarken, teknik ve siyasi düzeyde temasların sürdüğü kaydediliyor.
Askeri seçenek gündemde mi?
Trump, basın mensuplarının İran’a karşı askeri güç kullanma ihtimaline yönelik sorusuna doğrudan yanıt verdi. “Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir” diyen Trump, askeri seçeneği tamamen dışlamadı.
ABD Başkanı ayrıca, “İran nükleer silaha sahip olamaz. İran’dan memnun değilim ama cuma günü daha fazla görüşme bekleniyor” ifadelerini kullandı. Açıklamalar, nükleer program konusundaki ABD tutumunun sürdüğüne işaret etti.
