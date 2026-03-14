Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 08:35
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 09:06
Haber Merkezi
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" iddia etti.
Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.
