Trump: " İran ciddi çünkü onların her şeyini yok ettik"
ABD Başkanı Donald Trump İran açıklaması sonrası müzakere süreci hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde 5 günlük süre verildiğini belirtti, anlaşma ihtimali öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 21:01
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 21:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren gerilim ve müzakere sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmeler kapsamında İran’a 5 gün süre verildiğini duyurdu. Açıklamada, taraflar arasında anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı ve sürecin kısa vadede sonuçlanabileceğine işaret edildi.
İran ile müzakere süreci nasıl ilerliyor
Trump, İran ile aktif müzakere yürütüldüğünü ve İran tarafının anlaşmaya istekli olduğunu ifade etti. Açıklamasında, ABD’nin askeri seçenekleri değerlendirdiğini belirten Trump, “Yarın santrallerini vurmayı hedefliyorduk. Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı. Verilen 5 günlük sürenin ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor.
Askeri seçenek ve anlaşma ihtimali
ABD Başkanı Trump, anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneklerin gündemde olduğunu belirtti. Buna karşın mevcut müzakere sürecinde anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Açıklamalarda, İran’ın mevcut koşullar nedeniyle daha ciddi bir tutum sergilediği ifade edildi.
İran’daki yönetim yapısına ilişkin açıklama
Trump, İran’daki mevcut yönetim yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail’in operasyonları sonrası İran’da liderlik konusunda belirsizlik oluştuğunu ileri süren Trump, ülkede liderlik üstlenmek isteyen kişi sayısının azaldığını ifade etti. Açıklamalar, bölgedeki siyasi dengelere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar