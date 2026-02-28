Trump: İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 28.02.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2026 11:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce paylaştığı video mesajında, ABD'nin İran'da büyük çaplı bir savaş operasyonu başlattığını duyurdu.
Amaçlarının, İran rejiminden gelen acil tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak olduğunu belirten Trump, şunları kaydetti;
İran'ın nükleer silah elde etmesini engelliyoruz. ABD, bölgedeki ABD personeline yönelik riski en aza indirmek için mümkün olan her adımı attı. İran'ın uzun menzilli füzeler geliştirmesi ABD ve diğer ülkeleri tehdit ediyor. İran, dünyanın bir numaralı terörizm destekçisi devletidir ve yakın zamanda protestolar sırasında on binlerce kendi vatandaşını öldürmüştür.
