Trump açıkladı: İran nükleer şartları kabul etti mi?
Trump açıkladı: İran nükleer şartları kabul etti mi?
İran nükleer şartları konusunda ABD ile yürütülen müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmamayı kesin şekilde kabul ettiğini ve yer altındaki nükleer materyalleri teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 22:34
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 22:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan yürütülen temasların olumlu ilerlediğini belirtti. Trump, İran’ın daha önce mesafeli durduğu bazı adımları artık kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. İran yönetiminin anlaşma yapma isteğinin müzakerelerde belirleyici olduğu vurgulandı.
Nükleer silah ve materyal vurgusu
Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmama şartını “çok kesin” şekilde kabul ettiğini söyledi. Ayrıca yer altındaki nükleer maddelerin teslim edilmesine yönelik mutabakatın da gündemde olduğu belirtildi.
Anlaşma sağlanamazsa risk devam ediyor
ABD Başkanı, taraflar arasında anlaşmaya varılamaması durumunda çatışmaların yeniden başlayabileceğini ifade etti. Ateşkesin uzatılması konusunun ise netlik kazanmadığı bildirildi. Bu durum, bölgedeki jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret etti.
Hürmüz Boğazı açıklaması
Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndaki varlığına da değindi. Bölgedeki deniz trafiğinin ABD kontrolü altında olduğunu belirten Trump, hiçbir geminin bu hattı geçmeyi göze alamadığını söyledi.
Süreçte yeni açıklamalar bekleniyor
Trump, İran ile birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini ve sürece ilişkin yeni açıklamaların gelebileceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde yapılacak resmi açıklamalar, küresel enerji piyasaları ve jeopolitik dengeler açısından yakından izlenecek.
Trump açıkladı: İran nükleer şartları kabul etti mi?
İran nükleer şartları konusunda ABD ile yürütülen müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmamayı kesin şekilde kabul ettiğini ve yer altındaki nükleer materyalleri teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan yürütülen temasların olumlu ilerlediğini belirtti. Trump, İran’ın daha önce mesafeli durduğu bazı adımları artık kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. İran yönetiminin anlaşma yapma isteğinin müzakerelerde belirleyici olduğu vurgulandı.
Nükleer silah ve materyal vurgusu
Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmama şartını “çok kesin” şekilde kabul ettiğini söyledi. Ayrıca yer altındaki nükleer maddelerin teslim edilmesine yönelik mutabakatın da gündemde olduğu belirtildi.
Anlaşma sağlanamazsa risk devam ediyor
ABD Başkanı, taraflar arasında anlaşmaya varılamaması durumunda çatışmaların yeniden başlayabileceğini ifade etti. Ateşkesin uzatılması konusunun ise netlik kazanmadığı bildirildi. Bu durum, bölgedeki jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret etti.
Hürmüz Boğazı açıklaması
Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndaki varlığına da değindi. Bölgedeki deniz trafiğinin ABD kontrolü altında olduğunu belirten Trump, hiçbir geminin bu hattı geçmeyi göze alamadığını söyledi.
Süreçte yeni açıklamalar bekleniyor
Trump, İran ile birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini ve sürece ilişkin yeni açıklamaların gelebileceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde yapılacak resmi açıklamalar, küresel enerji piyasaları ve jeopolitik dengeler açısından yakından izlenecek.
