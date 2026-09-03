Tel Aviv'in eski istihbaratçısından Türkiye uyarısı
Tel Aviv'in eski istihbaratçısından Türkiye uyarısı
İsrail basınında yayımlanan analizde, Türkiye'nin İran'la aynı tehdit kategorisine konulmasının Tel Aviv açısından “hayati hata” olacağı belirtildi. Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tamir Heyman, Türkiye'nin askeri yeteneklerini “son derece etkileyici” olarak nitelendirirken Ankara'nın Orta Doğu'daki artan etkisine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:44
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 12:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail basınında Türkiye'nin bölgedeki artan gücü ve etkisine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tamir Heyman, Ankara'nın İran ile aynı tehdit kategorisine alınmasının İsrail açısından "hayati bir hata" olacağını belirtti.
"TÜRKİYE, İRAN DEĞİLDİR"
İsrail merkezli Kanal 12'de Tamir Heyman imzasıyla yayımlanan "Türkiye, İran değildir" başlıklı analizde, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve Orta Doğu'daki giderek genişleyen etkisi ele alındı.
Heyman, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası ağırlığının arttığını belirterek, İsrail'in Ankara'ya karşı izleyeceği politikanın doğrudan askeri mücadele yerine siyasi ve diplomatik araçlara dayanması gerektiğini savundu.
"TEL AVİV'İ ATEŞE ATARLAR"
Türkiye ile İran'ın aynı tehdit kategorisinde değerlendirilmesine karşı çıkan Heyman, "Türk tehdidini İran tehdidiyle kıyaslayan herkes Türkiye'nin büyüklüğünü anlamıyor ve onlara iyilik yapıyor. Tel Aviv'i ise ateşe atıyor" ifadelerini kullandı.
Heyman'a göre İran'a karşı uygulanan stratejilerin Türkiye'ye aynen uyarlanması, İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.
"TÜRKİYE DÜŞMAN DEVLET HALİNE GETİRİLMEMELİ"
Analizde Türkiye'nin askeri açıdan doğrudan yenilmesi gereken bir rakip olarak görülmemesi gerektiği belirtildi.
Heyman, Ankara'nın artan bölgesel etkisine karşı askeri bir tehdit tanımlaması yapmak yerine siyasi ve diplomatik yöntemlerin öne çıkarılmasını önerdi.
Eski istihbarat başkanının değerlendirmesinin merkezinde ise "Türkiye düşman devlet haline getirilmemeli" görüşü yer aldı.
Kanal 12'deki analizde Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki askeri varlığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.
Türkiye'nin 13 ülkede askeri varlık gösterdiği ve Orta Doğu genelinde yüzden fazla askeri tesise sahip olduğu öne sürüldü. Ankara'nın kara bölgelerinin yanı sıra Kızıldeniz ve Basra Körfezi çevresinde de etkinliğini artırdığı belirtildi.
Heyman ayrıca Türkiye'nin Lübnan ve özellikle Suriye'de nüfuzunu genişlettiğini savundu. Türkiye'nin Gazze konusunda oluşturulan "Barış Konseyi" kapsamındaki rolüne de işaret eden Heyman, bu gelişmelerin Tel Aviv'de Türkiye'nin İsrail çevresinde stratejik bir güç alanı oluşturduğu yönündeki endişeleri artırdığını aktardı.
"ASKERİ YETENEKLERİ SON DERECE ETKİLEYİCİ"
Heyman, İsrail'de Türkiye konusunda oluşan kaygıların tamamen temelsiz olmadığını da ifade etti.
"Türkiye'nin askeri yetenekleri son derece etkileyici, Orta Doğu'daki varlığı tehdit edici" değerlendirmesinde bulunan Heyman, buna rağmen Ankara'nın doğrudan İsrail'in temel tehditleri arasına alınmasının yanlış olacağını savundu.
"KENDİ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET" UYARISI
Analizde, Türkiye'nin resmen bir tehdit olarak tanımlanmasının iki ülkeyi tehlikeli bir askeri tırmanma sürecine sürükleyebileceği belirtildi.
Heyman bu ihtimali "kendi kendini gerçekleştiren kehanet" olarak nitelendirdi.
Buna göre İsrail'in Türkiye'yi temel tehdit olarak kabul etmesi halinde İsrail ordusu Ankara'ya karşı askeri hazırlıklara başlayacak. Türkiye'nin bu hazırlıkları kendisine yönelik bir tehdit olarak değerlendirmesi durumunda Ankara da askeri tedbirlerini artıracak.
İsrail istihbaratının Türkiye'nin artan hazırlıklarını tespit etmesi ise Tel Aviv tarafından ilk tehdit değerlendirmesinin doğrulandığı şeklinde yorumlanabilecek.
Heyman, böyle bir sürecin iki tarafın da birbirinin hamlelerini tehdit olarak gördüğü gereksiz bir gerilim döngüsü yaratabileceğini ifade etti.
YUNANİSTAN ANLAŞMASI İÇİN "YETERLİ DEĞİL" DEDİ
Heyman, İsrail'in Yunanistan ile geliştirdiği savunma iş birliğine de değindi.
Söz konusu adımı "doğru yönde atılmış önemli bir adım" olarak nitelendiren Heyman, bölgedeki gerilimin daha da artabileceği ihtimali dikkate alındığında bunun tek başına yeterli olmayacağını savundu.
İsrail'in Türkiye konusunda daha geniş ve çok katmanlı bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirtti.
İSRAİL'E "ÜÇLÜ GÜÇ ÇEMBERİ" ÖNERİSİ
Türkiye'nin gelecekte oluşturabileceği risklerin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Heyman, İsrail'in uzun vadeli askeri kapasitesini geliştirmeyi sürdürmesi çağrısında bulundu.
Heyman, "Hem İran hem de Türkiye açısından önem taşıyan istihbarat, deniz gücü ve ateş gücü kabiliyetlerine yatırım yapılması gerekir. Üçlü güç çemberi öncelik olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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Tel Aviv'in eski istihbaratçısından Türkiye uyarısı
İsrail basınında yayımlanan analizde, Türkiye'nin İran'la aynı tehdit kategorisine konulmasının Tel Aviv açısından “hayati hata” olacağı belirtildi. Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tamir Heyman, Türkiye'nin askeri yeteneklerini “son derece etkileyici” olarak nitelendirirken Ankara'nın Orta Doğu'daki artan etkisine dikkat çekti.
İsrail basınında Türkiye'nin bölgedeki artan gücü ve etkisine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tamir Heyman, Ankara'nın İran ile aynı tehdit kategorisine alınmasının İsrail açısından "hayati bir hata" olacağını belirtti.
"TÜRKİYE, İRAN DEĞİLDİR"
İsrail merkezli Kanal 12'de Tamir Heyman imzasıyla yayımlanan "Türkiye, İran değildir" başlıklı analizde, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve Orta Doğu'daki giderek genişleyen etkisi ele alındı.
Heyman, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası ağırlığının arttığını belirterek, İsrail'in Ankara'ya karşı izleyeceği politikanın doğrudan askeri mücadele yerine siyasi ve diplomatik araçlara dayanması gerektiğini savundu.
"TEL AVİV'İ ATEŞE ATARLAR"
Türkiye ile İran'ın aynı tehdit kategorisinde değerlendirilmesine karşı çıkan Heyman, "Türk tehdidini İran tehdidiyle kıyaslayan herkes Türkiye'nin büyüklüğünü anlamıyor ve onlara iyilik yapıyor. Tel Aviv'i ise ateşe atıyor" ifadelerini kullandı.
Heyman'a göre İran'a karşı uygulanan stratejilerin Türkiye'ye aynen uyarlanması, İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.
"TÜRKİYE DÜŞMAN DEVLET HALİNE GETİRİLMEMELİ"
Analizde Türkiye'nin askeri açıdan doğrudan yenilmesi gereken bir rakip olarak görülmemesi gerektiği belirtildi.
Heyman, Ankara'nın artan bölgesel etkisine karşı askeri bir tehdit tanımlaması yapmak yerine siyasi ve diplomatik yöntemlerin öne çıkarılmasını önerdi.
Eski istihbarat başkanının değerlendirmesinin merkezinde ise "Türkiye düşman devlet haline getirilmemeli" görüşü yer aldı.
TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ASKERİ VARLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ
Kanal 12'deki analizde Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki askeri varlığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.
Türkiye'nin 13 ülkede askeri varlık gösterdiği ve Orta Doğu genelinde yüzden fazla askeri tesise sahip olduğu öne sürüldü. Ankara'nın kara bölgelerinin yanı sıra Kızıldeniz ve Basra Körfezi çevresinde de etkinliğini artırdığı belirtildi.
Heyman ayrıca Türkiye'nin Lübnan ve özellikle Suriye'de nüfuzunu genişlettiğini savundu. Türkiye'nin Gazze konusunda oluşturulan "Barış Konseyi" kapsamındaki rolüne de işaret eden Heyman, bu gelişmelerin Tel Aviv'de Türkiye'nin İsrail çevresinde stratejik bir güç alanı oluşturduğu yönündeki endişeleri artırdığını aktardı.
"ASKERİ YETENEKLERİ SON DERECE ETKİLEYİCİ"
Heyman, İsrail'de Türkiye konusunda oluşan kaygıların tamamen temelsiz olmadığını da ifade etti.
"Türkiye'nin askeri yetenekleri son derece etkileyici, Orta Doğu'daki varlığı tehdit edici" değerlendirmesinde bulunan Heyman, buna rağmen Ankara'nın doğrudan İsrail'in temel tehditleri arasına alınmasının yanlış olacağını savundu.
"KENDİ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET" UYARISI
Analizde, Türkiye'nin resmen bir tehdit olarak tanımlanmasının iki ülkeyi tehlikeli bir askeri tırmanma sürecine sürükleyebileceği belirtildi.
Heyman bu ihtimali "kendi kendini gerçekleştiren kehanet" olarak nitelendirdi.
Buna göre İsrail'in Türkiye'yi temel tehdit olarak kabul etmesi halinde İsrail ordusu Ankara'ya karşı askeri hazırlıklara başlayacak. Türkiye'nin bu hazırlıkları kendisine yönelik bir tehdit olarak değerlendirmesi durumunda Ankara da askeri tedbirlerini artıracak.
İsrail istihbaratının Türkiye'nin artan hazırlıklarını tespit etmesi ise Tel Aviv tarafından ilk tehdit değerlendirmesinin doğrulandığı şeklinde yorumlanabilecek.
Heyman, böyle bir sürecin iki tarafın da birbirinin hamlelerini tehdit olarak gördüğü gereksiz bir gerilim döngüsü yaratabileceğini ifade etti.
YUNANİSTAN ANLAŞMASI İÇİN "YETERLİ DEĞİL" DEDİ
Heyman, İsrail'in Yunanistan ile geliştirdiği savunma iş birliğine de değindi.
Söz konusu adımı "doğru yönde atılmış önemli bir adım" olarak nitelendiren Heyman, bölgedeki gerilimin daha da artabileceği ihtimali dikkate alındığında bunun tek başına yeterli olmayacağını savundu.
İsrail'in Türkiye konusunda daha geniş ve çok katmanlı bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirtti.
İSRAİL'E "ÜÇLÜ GÜÇ ÇEMBERİ" ÖNERİSİ
Türkiye'nin gelecekte oluşturabileceği risklerin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Heyman, İsrail'in uzun vadeli askeri kapasitesini geliştirmeyi sürdürmesi çağrısında bulundu.
Heyman, "Hem İran hem de Türkiye açısından önem taşıyan istihbarat, deniz gücü ve ateş gücü kabiliyetlerine yatırım yapılması gerekir. Üçlü güç çemberi öncelik olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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